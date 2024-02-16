Свердловский боксер завоевал чемпионский пояс IBA. Фото

17 февраля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Поединок состоялся 16 февраля в Душанбе (Таджикистан) (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев получил титул чемпиона Международной ассоциации бокса (IBA), победив Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана на турнире IBA Champions Night. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Сегодня ночью боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев вошел в историю Международной ассоциации бокса. В Душанбе вышел на ринг против бронзового призера Олимпийских игр-2020 и чемпиона мира-2021 Лорена Альфонсо Домингеса… Боксер RCC [Атаев] разобрал своего соперника, трижды отправил его в нокдауны и по праву забрал титул и гонорар в 350 тысяч долларов», — сказано в сообщении. Отмечается, что Атаев и Домингес уже трижды встречались на ринге. И именно российский боксер дважды был сильнее. Пояс был разыгран впервые, поэтому победитель стал не просто чемпионом, а первым чемпионом, говорится в тексте. Там же уточняется, что зал был полон, и среди зрителей были легендарный Рой Джонс-младший, блогер Anar Dreams (4,8 миллиона подписчиков) и другие известные люди со всего мира. Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК

Боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев получил титул чемпиона Международной ассоциации бокса (IBA), победив Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана на турнире IBA Champions Night. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Сегодня ночью боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев вошел в историю Международной ассоциации бокса. В Душанбе вышел на ринг против бронзового призера Олимпийских игр-2020 и чемпиона мира-2021 Лорена Альфонсо Домингеса… Боксер RCC [Атаев] разобрал своего соперника, трижды отправил его в нокдауны и по праву забрал титул и гонорар в 350 тысяч долларов», — сказано в сообщении. Отмечается, что Атаев и Домингес уже трижды встречались на ринге. И именно российский боксер дважды был сильнее. Пояс был разыгран впервые, поэтому победитель стал не просто чемпионом, а первым чемпионом, говорится в тексте. Там же уточняется, что зал был полон, и среди зрителей были легендарный Рой Джонс-младший, блогер Anar Dreams (4,8 миллиона подписчиков) и другие известные люди со всего мира.