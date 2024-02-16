16 февраля 2024

На Уралмаше загорелась школа

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
На пожар отправились 11 единиц спецтехники и 35 человек личного состава (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в переулке Черниговский (Уралмаш) утром 17 февраля загорелась школа №117. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

«Утром 17 февраля в переулке Черниговский на Уралмаше загорелась школа. Сообщение о пожаре поступило в 05:38. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров и повредил имущество в помещении на первом этаже средней образовательной школы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте работали 35 сотрудников МЧС. Люди в пожаре не пострадали.

Ночью 16 февраля в Екатеринбурге сгорел магазин «Верный» на площади Жуковского, 1. Предварительной причиной пожара там стало короткое замыкание.

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В Екатеринбурге в переулке Черниговский (Уралмаш) утром 17 февраля загорелась школа №117. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области. «Утром 17 февраля в переулке Черниговский на Уралмаше загорелась школа. Сообщение о пожаре поступило в 05:38. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров и повредил имущество в помещении на первом этаже средней образовательной школы», — сказано в сообщении. Отмечается, что на месте работали 35 сотрудников МЧС. Люди в пожаре не пострадали. Ночью 16 февраля в Екатеринбурге сгорел магазин «Верный» на площади Жуковского, 1. Предварительной причиной пожара там стало короткое замыкание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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