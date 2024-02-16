В Екатеринбурге в переулке Черниговский (Уралмаш) утром 17 февраля загорелась школа №117. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.
«Утром 17 февраля в переулке Черниговский на Уралмаше загорелась школа. Сообщение о пожаре поступило в 05:38. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров и повредил имущество в помещении на первом этаже средней образовательной школы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте работали 35 сотрудников МЧС. Люди в пожаре не пострадали.
Ночью 16 февраля в Екатеринбурге сгорел магазин «Верный» на площади Жуковского, 1. Предварительной причиной пожара там стало короткое замыкание.
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