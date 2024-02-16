Происшествия Пожары На Уралмаше загорелась школа 17 февраля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 + На пожар отправились 11 единиц спецтехники и 35 человек личного состава (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в переулке Черниговский (Уралмаш) утром 17 февраля загорелась школа №117. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области. «Утром 17 февраля в переулке Черниговский на Уралмаше загорелась школа. Сообщение о пожаре поступило в 05:38. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров и повредил имущество в помещении на первом этаже средней образовательной школы», — сказано в сообщении. Отмечается, что на месте работали 35 сотрудников МЧС. Люди в пожаре не пострадали. Ночью 16 февраля в Екатеринбурге сгорел магазин «Верный» на площади Жуковского, 1. Предварительной причиной пожара там стало короткое замыкание. В Екатеринбурге в переулке Черниговский (Уралмаш) утром 17 февраля загорелась школа №117. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области. «Утром 17 февраля в переулке Черниговский на Уралмаше загорелась школа. Сообщение о пожаре поступило в 05:38. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров и повредил имущество в помещении на первом этаже средней образовательной школы», — сказано в сообщении. Отмечается, что на месте работали 35 сотрудников МЧС. Люди в пожаре не пострадали. Ночью 16 февраля в Екатеринбурге сгорел магазин «Верный» на площади Жуковского, 1. Предварительной причиной пожара там стало короткое замыкание. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям