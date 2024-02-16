Стало известно, из-за чего случился пожар в екатеринбургском магазине «Верный»

Предварительной причиной пожара в магазине «Верный» на площади Жуковского,1, в Екатеринбурге стало короткое замыкание на электрическом котле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе магазина.
«По предварительным данным, на котле не была установлена защита от короткого замыкания. Данный тепловой узел принадлежит собственнику помещения», — говорится в сообщении.
По словам представителей магазина «Верный», открытого горения в помещении магазина не было. Торговый зал и товары не пострадали, в ремонте нуждаются только подсобные помещения.
Электричество в помещении уже запущено с помощью дизельного генератора. Сейчас последствия происшествия ликвидируют уборщики. Магазин планируют открыть уже к концу дня.
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