Стало известно, из-за чего случился пожар в екатеринбургском магазине «Верный»

Пожар в екатеринбургском магазине «Верный» случился из-за короткого замыкания

16 февраля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

По словам представителей магазина, пожара в здании не было, только задымление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предварительной причиной пожара в магазине «Верный» на площади Жуковского,1, в Екатеринбурге стало короткое замыкание на электрическом котле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе магазина.



«По предварительным данным, на котле не была установлена защита от короткого замыкания. Данный тепловой узел принадлежит собственнику помещения», — говорится в сообщении. По словам представителей магазина «Верный», открытого горения в помещении магазина не было. Торговый зал и товары не пострадали, в ремонте нуждаются только подсобные помещения.



Электричество в помещении уже запущено с помощью дизельного генератора. Сейчас последствия происшествия ликвидируют уборщики. Магазин планируют открыть уже к концу дня.







Предварительной причиной пожара в магазине «Верный» на площади Жуковского,1, в Екатеринбурге стало короткое замыкание на электрическом котле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе магазина. «По предварительным данным, на котле не была установлена защита от короткого замыкания. Данный тепловой узел принадлежит собственнику помещения», — говорится в сообщении. По словам представителей магазина «Верный», открытого горения в помещении магазина не было. Торговый зал и товары не пострадали, в ремонте нуждаются только подсобные помещения. Электричество в помещении уже запущено с помощью дизельного генератора. Сейчас последствия происшествия ликвидируют уборщики. Магазин планируют открыть уже к концу дня.