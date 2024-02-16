Стало известно, из-за чего случился пожар в екатеринбургском магазине «Верный»

Пожар в екатеринбургском магазине «Верный» случился из-за короткого замыкания
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, универсам верный
По словам представителей магазина, пожара в здании не было, только задымление Фото:

Предварительной причиной пожара в магазине «Верный» на площади Жуковского,1, в Екатеринбурге стало короткое замыкание на электрическом котле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе магазина.

«По предварительным данным, на котле не была установлена защита от короткого замыкания. Данный тепловой узел принадлежит собственнику помещения», — говорится в сообщении.

По словам представителей магазина «Верный», открытого горения в помещении магазина не было. Торговый зал и товары не пострадали, в ремонте нуждаются только подсобные помещения.

Электричество в помещении уже запущено с помощью дизельного генератора. Сейчас последствия происшествия ликвидируют уборщики. Магазин планируют открыть уже к концу дня.


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Предварительной причиной пожара в магазине «Верный» на площади Жуковского,1, в Екатеринбурге стало короткое замыкание на электрическом котле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе магазина. «По предварительным данным, на котле не была установлена защита от короткого замыкания. Данный тепловой узел принадлежит собственнику помещения», — говорится в сообщении. По словам представителей магазина «Верный», открытого горения в помещении магазина не было. Торговый зал и товары не пострадали, в ремонте нуждаются только подсобные помещения. Электричество в помещении уже запущено с помощью дизельного генератора. Сейчас последствия происшествия ликвидируют уборщики. Магазин планируют открыть уже к концу дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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