17 февраля 2024
16 февраля 2024

Пермяк отсудил более 200 тысяч рублей у предпринимателя, продающего смартфоны

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк отсудил деньги за неполученный товар Фото:

Житель Перми отсудил 277 тысяч рублей у предпринимателя, который продает смартфоны и смарт-часы. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. Уточняется, что после оплаты заказанного товара истец так и не получил его, а деньги за покупку ему не вернули.

«Оснований для взыскания неустойки нет. Заочным решением суда в пользу истца взысканы оплата непоставленного товара в размере 175,2 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и 96,6 тысяч рублей в качестве штрафа», — говорится в документе.

Сообщается, что истец заказал товар у ответчика и перевел за него деньги. Однако спустя несколько месяцев он так и не получил доставку, поэтому обратился к предпринимателю с требованием вернуть уплаченные средства. Тот ответил согласием, но так их и не вернул. Суд установил, что между сторонами не был согласован срок доставки товаров.

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Житель Перми отсудил 277 тысяч рублей у предпринимателя, который продает смартфоны и смарт-часы. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. Уточняется, что после оплаты заказанного товара истец так и не получил его, а деньги за покупку ему не вернули. «Оснований для взыскания неустойки нет. Заочным решением суда в пользу истца взысканы оплата непоставленного товара в размере 175,2 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и 96,6 тысяч рублей в качестве штрафа», — говорится в документе. Сообщается, что истец заказал товар у ответчика и перевел за него деньги. Однако спустя несколько месяцев он так и не получил доставку, поэтому обратился к предпринимателю с требованием вернуть уплаченные средства. Тот ответил согласием, но так их и не вернул. Суд установил, что между сторонами не был согласован срок доставки товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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