Пермяк отсудил более 200 тысяч рублей у предпринимателя, продающего смартфоны

18 февраля 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

Пермяк отсудил деньги за неполученный товар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми отсудил 277 тысяч рублей у предпринимателя, который продает смартфоны и смарт-часы. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. Уточняется, что после оплаты заказанного товара истец так и не получил его, а деньги за покупку ему не вернули. «Оснований для взыскания неустойки нет. Заочным решением суда в пользу истца взысканы оплата непоставленного товара в размере 175,2 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и 96,6 тысяч рублей в качестве штрафа», — говорится в документе. Сообщается, что истец заказал товар у ответчика и перевел за него деньги. Однако спустя несколько месяцев он так и не получил доставку, поэтому обратился к предпринимателю с требованием вернуть уплаченные средства. Тот ответил согласием, но так их и не вернул. Суд установил, что между сторонами не был согласован срок доставки товаров.

Житель Перми отсудил 277 тысяч рублей у предпринимателя, который продает смартфоны и смарт-часы. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. Уточняется, что после оплаты заказанного товара истец так и не получил его, а деньги за покупку ему не вернули. «Оснований для взыскания неустойки нет. Заочным решением суда в пользу истца взысканы оплата непоставленного товара в размере 175,2 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и 96,6 тысяч рублей в качестве штрафа», — говорится в документе. Сообщается, что истец заказал товар у ответчика и перевел за него деньги. Однако спустя несколько месяцев он так и не получил доставку, поэтому обратился к предпринимателю с требованием вернуть уплаченные средства. Тот ответил согласием, но так их и не вернул. Суд установил, что между сторонами не был согласован срок доставки товаров.