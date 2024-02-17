17 февраля 2024
16 февраля 2024

Губернатор Текслер поблагодарил челябинских военных за взятие Авдеевки

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Губернаторский прием ко Дню печати. Челябинск , текслер алексей, топ
Губернатор гордится мужеством челябинских бойцов Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил военных из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, участвовавшей в освобождении Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Бойцы 90-й гвардейской танковой дважды Краснознаменной дивизии ЦВО защищают мирных жителей Донбасса. Взятие Авдеевки стало подтверждением профессионализма наших военных, их мужества, стойкости и верности Родине», — говорится в телеграмме Текслера на имя командира войскового соединения Виктора Киндеева.

Губернатор отметил, что искренне гордится подвигами земляков-южноуральцев. По его словам, область и родной Чебаркуль ждут бойцов с победой.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил военных из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, участвовавшей в освобождении Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Бойцы 90-й гвардейской танковой дважды Краснознаменной дивизии ЦВО защищают мирных жителей Донбасса. Взятие Авдеевки стало подтверждением профессионализма наших военных, их мужества, стойкости и верности Родине», — говорится в телеграмме Текслера на имя командира войскового соединения Виктора Киндеева. Губернатор отметил, что искренне гордится подвигами земляков-южноуральцев. По его словам, область и родной Чебаркуль ждут бойцов с победой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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