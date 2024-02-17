Губернатор Текслер поблагодарил челябинских военных за взятие Авдеевки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил военных из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, участвовавшей в освобождении Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«Бойцы 90-й гвардейской танковой дважды Краснознаменной дивизии ЦВО защищают мирных жителей Донбасса. Взятие Авдеевки стало подтверждением профессионализма наших военных, их мужества, стойкости и верности Родине», — говорится в телеграмме Текслера на имя командира войскового соединения Виктора Киндеева.
Губернатор отметил, что искренне гордится подвигами земляков-южноуральцев. По его словам, область и родной Чебаркуль ждут бойцов с победой.
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