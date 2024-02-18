В Госдуме объяснили, почему Байден обязан согласиться на интервью с Киселевым

Депутат ГД Шеремет призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым

18 февраля 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Если Джо Байден согласится на интервью, то это покажет его самостоятельность как политика, заявил Михаил Шеремет Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден должен не медлить и согласится на интервью с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, решение американского лидера будет тестом на демократию для США. «Призываю Байдена не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью. Уверен, что решение президента США будет тестом на демократию для всей политической системы Штатов», — заявил РИА Новости Михаил Шеремет. Депутат отметил, что согласие Байдена будет означать многое. По его словам, это даст понять, что политик может самостоятельно принимать решения, а не идти на поводу у крупных военно-промышленных корпораций. Приглашение на интервью было отправлено 18 февраля. Киселев заявил, что России и США не хватает возможности, чтобы слушать и слышать друг друга. Телеведущий привел в пример разговор президента РФ Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Он отметил, что интервью было ориентировано на американского зрителя. Два часа записи вызвали большой ажиотаж в мире — видео стало набирать сотни миллионов просмотров. Путин уверен, что это связано с желанием людей услышать правду.

Президент США Джо Байден должен не медлить и согласится на интервью с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, решение американского лидера будет тестом на демократию для США. «Призываю Байдена не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью. Уверен, что решение президента США будет тестом на демократию для всей политической системы Штатов», — заявил РИА Новости Михаил Шеремет. Депутат отметил, что согласие Байдена будет означать многое. По его словам, это даст понять, что политик может самостоятельно принимать решения, а не идти на поводу у крупных военно-промышленных корпораций. Приглашение на интервью было отправлено 18 февраля. Киселев заявил, что России и США не хватает возможности, чтобы слушать и слышать друг друга. Телеведущий привел в пример разговор президента РФ Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Он отметил, что интервью было ориентировано на американского зрителя. Два часа записи вызвали большой ажиотаж в мире — видео стало набирать сотни миллионов просмотров. Путин уверен, что это связано с желанием людей услышать правду.