В Госдуме ответили на слова Шольца об интервью Путина

Депутат Госдумы Шеремет: реакция Шольца на интервью Путина глупая

11 февраля 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Шольц в своих высказываниях об РФ пытается угодить США Фото: Bundesregierung\Bergmann новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Реакция канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, глупая и нацелена лишь на то, чтобы удовлетворить потребности Вашингтона. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо», — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, канцлер ФРГ вынужден был сделать такое заявление, чтобы не нарваться на критику со стороны Белого дома. Так он прокомментировал реакцию канцлера на интервью Путина о том, что якобы в словах президента РФ были неточности. За сутки интервью Путина Карлсону собрало более 150 миллионов просмотров в соцсетях. Сразу после публикации под видео появилось множество комментариев восторженных американцев, которые были удивлены интеллектом Путина и смелостью журналиста. В Кремле заявили, что главная цель беседы заключалась в том, чтобы Запад услышал российскую сторону в конфликте на Украине.

Реакция канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, глупая и нацелена лишь на то, чтобы удовлетворить потребности Вашингтона. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо», — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, канцлер ФРГ вынужден был сделать такое заявление, чтобы не нарваться на критику со стороны Белого дома. Так он прокомментировал реакцию канцлера на интервью Путина о том, что якобы в словах президента РФ были неточности. За сутки интервью Путина Карлсону собрало более 150 миллионов просмотров в соцсетях. Сразу после публикации под видео появилось множество комментариев восторженных американцев, которые были удивлены интеллектом Путина и смелостью журналиста. В Кремле заявили, что главная цель беседы заключалась в том, чтобы Запад услышал российскую сторону в конфликте на Украине.