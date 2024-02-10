10 февраля 2024

В Госдуме ответили на слова Шольца об интервью Путина

Депутат Госдумы Шеремет: реакция Шольца на интервью Путина глупая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Bergmann, Олаф Шольц
Шольц в своих высказываниях об РФ пытается угодить США Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Реакция канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, глупая и нацелена лишь на то, чтобы удовлетворить потребности Вашингтона. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо», — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, канцлер ФРГ вынужден был сделать такое заявление, чтобы не нарваться на критику со стороны Белого дома. Так он прокомментировал реакцию канцлера на интервью Путина о том, что якобы в словах президента РФ были неточности.

За сутки интервью Путина Карлсону собрало более 150 миллионов просмотров в соцсетях. Сразу после публикации под видео появилось множество комментариев восторженных американцев, которые были удивлены интеллектом Путина и смелостью журналиста. В Кремле заявили, что главная цель беседы заключалась в том, чтобы Запад услышал российскую сторону в конфликте на Украине.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реакция канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, глупая и нацелена лишь на то, чтобы удовлетворить потребности Вашингтона. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо», — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости. По его мнению, канцлер ФРГ вынужден был сделать такое заявление, чтобы не нарваться на критику со стороны Белого дома. Так он прокомментировал реакцию канцлера на интервью Путина о том, что якобы в словах президента РФ были неточности. За сутки интервью Путина Карлсону собрало более 150 миллионов просмотров в соцсетях. Сразу после публикации под видео появилось множество комментариев восторженных американцев, которые были удивлены интеллектом Путина и смелостью журналиста. В Кремле заявили, что главная цель беседы заключалась в том, чтобы Запад услышал российскую сторону в конфликте на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...