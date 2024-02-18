18 февраля 2024

Пермский блогер в женском купальнике сбрил брови и оскорбил заводчан. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В канале блогера 18 тысяч подписчиков Фото:

Блогер из Краснокамска (Пермский край) Василий Парфенков в одном из своих стримов надел женский купальник, сбрил брови, а после этого оскорбил работников заводов. Пермяк ведет блог на видеохостинге YouTube Фотографию блогера и видеозапись оскорбления пермяки опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«В Краснокамске Пермского края есть блогер, который последнее время начал вести треш-стримы. Одевается в нижнее женское белье, прыгает из окна, сбривает брови, употребляет алкоголь за денежные переводы, оскорбляет рабочих», — написал автор поста.

Отмечается, что Парфенков удаляет стримы, которые ведет. В канале блогера 18 тысяч подписчиков. В основном он рассказывает о путешествиях и выполняет задания подписчиков за деньги. Нижнее белье, в котором Парфенков на фото, оказалось купальником его жены.

Во время одной из трансляций блогер надел купальник жены
Во время одной из трансляций блогер надел купальник жены

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Блогер из Краснокамска (Пермский край) Василий Парфенков в одном из своих стримов надел женский купальник, сбрил брови, а после этого оскорбил работников заводов. Пермяк ведет блог на видеохостинге YouTube Фотографию блогера и видеозапись оскорбления пермяки опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «В Краснокамске Пермского края есть блогер, который последнее время начал вести треш-стримы. Одевается в нижнее женское белье, прыгает из окна, сбривает брови, употребляет алкоголь за денежные переводы, оскорбляет рабочих», — написал автор поста. Отмечается, что Парфенков удаляет стримы, которые ведет. В канале блогера 18 тысяч подписчиков. В основном он рассказывает о путешествиях и выполняет задания подписчиков за деньги. Нижнее белье, в котором Парфенков на фото, оказалось купальником его жены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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