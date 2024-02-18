В канале блогера 18 тысяч подписчиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Блогер из Краснокамска (Пермский край) Василий Парфенков в одном из своих стримов надел женский купальник, сбрил брови, а после этого оскорбил работников заводов. Пермяк ведет блог на видеохостинге YouTube Фотографию блогера и видеозапись оскорбления пермяки опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«В Краснокамске Пермского края есть блогер, который последнее время начал вести треш-стримы. Одевается в нижнее женское белье, прыгает из окна, сбривает брови, употребляет алкоголь за денежные переводы, оскорбляет рабочих», — написал автор поста.

Отмечается, что Парфенков удаляет стримы, которые ведет. В канале блогера 18 тысяч подписчиков. В основном он рассказывает о путешествиях и выполняет задания подписчиков за деньги. Нижнее белье, в котором Парфенков на фото, оказалось купальником его жены.