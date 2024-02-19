В Санкт-Петербурге учредили новый памятный знак для участников СВО

19 февраля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Александр Беглов учредили памятный для участников спецоперации на Украине в ходе заседания Фото: Официальный сайт Администрации Санкт?Петербурга В Санкт-Петербурге одобрили постановление об учреждении памятного знака «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт?Петербурга». Соответствующее решение было принято на заседании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства. «Мы благодарны воинам, которые, не щадя своей жизни, своего здоровья, защищают Россию. <…> Для того, чтобы отметить их заслуги, и учреждена эта городская награда [памятный знак за участие в СВО]», — подчеркнул Александр Беглов во время совещания. Его слова опубликованы на сайте администрации Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что уже на этой неделе первые памятные знаки такого рода получат ветераны СВО, проходящие лечение в городском госпитале. Губернатор Петербурга Александр Беглов в прошлом году также публиковал постановления о введении дополнительных мер поддержки для участников спецоперации. Он также отмечал, что в 2024 году на эти цели в городском бюджете заложено 3 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге одобрили постановление об учреждении памятного знака «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт?Петербурга». Соответствующее решение было принято на заседании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства. «Мы благодарны воинам, которые, не щадя своей жизни, своего здоровья, защищают Россию. <…> Для того, чтобы отметить их заслуги, и учреждена эта городская награда [памятный знак за участие в СВО]», — подчеркнул Александр Беглов во время совещания. Его слова опубликованы на сайте администрации Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что уже на этой неделе первые памятные знаки такого рода получат ветераны СВО, проходящие лечение в городском госпитале. Губернатор Петербурга Александр Беглов в прошлом году также публиковал постановления о введении дополнительных мер поддержки для участников спецоперации. Он также отмечал, что в 2024 году на эти цели в городском бюджете заложено 3 миллиарда рублей.