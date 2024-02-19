В ХМАО школьница ударила младшеклассников за то, что они хотели войти в подъезд

20 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Школьница из Нижневартовска без причины побила детей у подъезда Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) девушка-подросток побила младшеклассников около своего подъезда: одного ударила по голове, другого — пнула в живот. Видео с камеры наблюдения появилось в городском telegram-канале. Мама одного из детей рассказала, что девятилетние мальчики стояли у подъезда в ожидании, когда бабушка откроет дверь через домофон. «Мой 9-летний сын с другом стояли у подъезда и ждали, когда бабушка откроет им домофон, но бабушка в силу возраста быстро это сделать не могла. В этот момент к подъезду подошли две девочки постарше, одна из школьниц со всего размаху ударила ребенка по голове, а затем удар ногой в живот получил второй мальчик», — процитировал telegram-канал «N1• Первый Нижневартовский» слова мамы одного из пострадавших детей. Родители сообщили журналистам, что собираются написать заявление в полицию. Агентство обратилось в УМВД по ХМАО, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. «Заявление от родителей в полицию не поступало. Полиция проводит проверку по поступившей информации», — сообщили в пресс-службе УМВД. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) девочка ударила мальчика палкой по голове. Ребенок пришел домой в крови. Авто видео: telegram-канал «N1• Первый Нижневартовский», https://t.me/n1_nv

В Нижневартовске (ХМАО) девушка-подросток побила младшеклассников около своего подъезда: одного ударила по голове, другого — пнула в живот. Видео с камеры наблюдения появилось в городском telegram-канале. Мама одного из детей рассказала, что девятилетние мальчики стояли у подъезда в ожидании, когда бабушка откроет дверь через домофон. «Мой 9-летний сын с другом стояли у подъезда и ждали, когда бабушка откроет им домофон, но бабушка в силу возраста быстро это сделать не могла. В этот момент к подъезду подошли две девочки постарше, одна из школьниц со всего размаху ударила ребенка по голове, а затем удар ногой в живот получил второй мальчик», — процитировал telegram-канал «N1• Первый Нижневартовский» слова мамы одного из пострадавших детей. Родители сообщили журналистам, что собираются написать заявление в полицию. Агентство обратилось в УМВД по ХМАО, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. «Заявление от родителей в полицию не поступало. Полиция проводит проверку по поступившей информации», — сообщили в пресс-службе УМВД. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) девочка ударила мальчика палкой по голове. Ребенок пришел домой в крови. Авто видео: telegram-канал «N1• Первый Нижневартовский», https://t.me/n1_nv