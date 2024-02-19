19 февраля 2024

Пермячка погибла под Екатеринбургом после удара отлетевшего от фуры колеса

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Колесо сорвалось на полном ходу (архивное фото) Фото:

После ДТП в Свердловской области скончалась 20-летняя жительница Пермского края. Девушку на трассе сбило колесом, отлетевшим от фуры.

«20-летняя Анна, которую сбило колесом фуры на Серовском тракте, скончалась в больнице. Эту информацию подтвердил молодой человек девушки», — пишет портал E1.

Авария, как рассказывало URA.RU, произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 16 февраля. У грузовика МАЗ во время движения отлетело колесо и ударило двух человек, стоящих на обочине. Их доставили в больницу Невьянска.

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После ДТП в Свердловской области скончалась 20-летняя жительница Пермского края. Девушку на трассе сбило колесом, отлетевшим от фуры. «20-летняя Анна, которую сбило колесом фуры на Серовском тракте, скончалась в больнице. Эту информацию подтвердил молодой человек девушки», — пишет портал E1. Авария, как рассказывало URA.RU, произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 16 февраля. У грузовика МАЗ во время движения отлетело колесо и ударило двух человек, стоящих на обочине. Их доставили в больницу Невьянска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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