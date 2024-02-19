Пермячка погибла под Екатеринбургом после удара отлетевшего от фуры колеса

Колесо сорвалось на полном ходу (архивное фото)
После ДТП в Свердловской области скончалась 20-летняя жительница Пермского края. Девушку на трассе сбило колесом, отлетевшим от фуры.
«20-летняя Анна, которую сбило колесом фуры на Серовском тракте, скончалась в больнице. Эту информацию подтвердил молодой человек девушки», — пишет портал E1.
Авария, как рассказывало URA.RU, произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 16 февраля. У грузовика МАЗ во время движения отлетело колесо и ударило двух человек, стоящих на обочине. Их доставили в больницу Невьянска.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.