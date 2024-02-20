По инициативе Путина отремонтировали тысячи школ в регионах

20 февраля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

В России в рамках президентских программ отремонтированы 2422 школы, заявил Андрей Турчак Фото: Сергей Русанов © URA.RU На заседании федерального штаба партии «Единой России» подведены итоги выполнения программ президента России Владимира Путина по капитальному ремонту и строительству школ и детских садов. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что за два года реализации программы было капитально отремонтировано более четырех тысяч объектов, включая почти 2,5 тысячи школ в 2023 году. «За два года реализации программы, старт которой дал президент на съезде „Единой России“ в 2021 году, капитально отремонтировали более четырех тысяч объектов. В 2023 году ремонт завершен в 2422 зданиях школ. Из них в 1520 зданиях — за счет федеральных средств, 902 зданиях — за счет средств региональных бюджетов», — приводит слова Турчака пресс-релиз «Единой России». Он добавил, что в 2024 году запланирован ремонт еще в 1047 школах, в 530 из них работы будут завершены в 2025 году. С 2019 года в рамках программы было открыто 1344 новых школ на 793 тысячи мест, при этом в прошлом году было введено в эксплуатацию 430 школ. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, упомянул о строительстве детсадов, благодаря которому был ликвидирован дефицит мест в дошкольных учреждениях. Андрей Турчак также напомнил о запуске информационного портала «Спутник народной программы», который позволит отслеживать прогресс выполнения программы и обеспечит обратную связь от граждан. Программа капремонта, инициированная президентом России Владимиром Путиным, охватывает почти 7300 школ и находится под контролем родительских штабов, заключил Турчак. «По народной программе „Единой России“ в Курганской области в 2024 году планируется капитально отремонтировать шесть школ в Звериноголовском, Альменевском, Петуховском, Шумихинском, Щучанском округах, а также в Кургане. В рамках двухлетнего цикла капремонта с 2024 по 2025 год работы будут проводиться в 29 учебных заведениях области», — рассказала председатель комитета по социальной политике Курганской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Елена Воронович. Она добавила, что все этапы работ по проектам, включая разработку и приемку, контролируются штабами, которые составлены из представителей «Единой России» на региональном и федеральном уровне, а также министерством просвещения. Народная программа включает не только ремонтные работы, но и комплексное развитие школ: обновление инфраструктуры, закупку оборудования и повышение квалификации педагогического персонала. В результате будет создана комфортная и современная образовательная среда, заключила Воронович. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании федерального штаба партии «Единой России» подведены итоги выполнения программ президента России Владимира Путина по капитальному ремонту и строительству школ и детских садов. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что за два года реализации программы было капитально отремонтировано более четырех тысяч объектов, включая почти 2,5 тысячи школ в 2023 году. «За два года реализации программы, старт которой дал президент на съезде „Единой России“ в 2021 году, капитально отремонтировали более четырех тысяч объектов. В 2023 году ремонт завершен в 2422 зданиях школ. Из них в 1520 зданиях — за счет федеральных средств, 902 зданиях — за счет средств региональных бюджетов», — приводит слова Турчака пресс-релиз «Единой России». Он добавил, что в 2024 году запланирован ремонт еще в 1047 школах, в 530 из них работы будут завершены в 2025 году. С 2019 года в рамках программы было открыто 1344 новых школ на 793 тысячи мест, при этом в прошлом году было введено в эксплуатацию 430 школ. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, упомянул о строительстве детсадов, благодаря которому был ликвидирован дефицит мест в дошкольных учреждениях. Андрей Турчак также напомнил о запуске информационного портала «Спутник народной программы», который позволит отслеживать прогресс выполнения программы и обеспечит обратную связь от граждан. Программа капремонта, инициированная президентом России Владимиром Путиным, охватывает почти 7300 школ и находится под контролем родительских штабов, заключил Турчак. «По народной программе „Единой России“ в Курганской области в 2024 году планируется капитально отремонтировать шесть школ в Звериноголовском, Альменевском, Петуховском, Шумихинском, Щучанском округах, а также в Кургане. В рамках двухлетнего цикла капремонта с 2024 по 2025 год работы будут проводиться в 29 учебных заведениях области», — рассказала председатель комитета по социальной политике Курганской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Елена Воронович. Она добавила, что все этапы работ по проектам, включая разработку и приемку, контролируются штабами, которые составлены из представителей «Единой России» на региональном и федеральном уровне, а также министерством просвещения. Народная программа включает не только ремонтные работы, но и комплексное развитие школ: обновление инфраструктуры, закупку оборудования и повышение квалификации педагогического персонала. В результате будет создана комфортная и современная образовательная среда, заключила Воронович.