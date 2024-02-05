05 февраля 2024

Екатеринбурженке, у которой задохнулась дочь, грозит два года колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, руки ребенка
Девочке было всего четыре года (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 29-летней девушке, у которой четырехлетняя дочка утонула в ванной, грозит два года лишения свободы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«В ноябре 2023 года мать посадила дочь в ванну, открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, и ушла. В итоге ребенок задохнулся. Уголовное дело передано в Чкаловский райсуд, девушке грозит до двух лет колонии», — пояснили в ведомстве. У матери остались еще двое детей.

Обвиняемая признала вину в полном объеме. По данным прокуратуры, у погибшей были врожденные заболевания. Она не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры.

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В Екатеринбурге 29-летней девушке, у которой четырехлетняя дочка утонула в ванной, грозит два года лишения свободы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «В ноябре 2023 года мать посадила дочь в ванну, открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, и ушла. В итоге ребенок задохнулся. Уголовное дело передано в Чкаловский райсуд, девушке грозит до двух лет колонии», — пояснили в ведомстве. У матери остались еще двое детей. Обвиняемая признала вину в полном объеме. По данным прокуратуры, у погибшей были врожденные заболевания. Она не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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