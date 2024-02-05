Екатеринбурженке, у которой задохнулась дочь, грозит два года колонии

06 февраля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Девочке было всего четыре года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 29-летней девушке, у которой четырехлетняя дочка утонула в ванной, грозит два года лишения свободы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «В ноябре 2023 года мать посадила дочь в ванну, открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, и ушла. В итоге ребенок задохнулся. Уголовное дело передано в Чкаловский райсуд, девушке грозит до двух лет колонии», — пояснили в ведомстве. У матери остались еще двое детей. Обвиняемая признала вину в полном объеме. По данным прокуратуры, у погибшей были врожденные заболевания. Она не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры.

В Екатеринбурге 29-летней девушке, у которой четырехлетняя дочка утонула в ванной, грозит два года лишения свободы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «В ноябре 2023 года мать посадила дочь в ванну, открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, и ушла. В итоге ребенок задохнулся. Уголовное дело передано в Чкаловский райсуд, девушке грозит до двух лет колонии», — пояснили в ведомстве. У матери остались еще двое детей. Обвиняемая признала вину в полном объеме. По данным прокуратуры, у погибшей были врожденные заболевания. Она не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры.