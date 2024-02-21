В Перми умер преподаватель ПГНИУ Виталий Керженцев

22 февраля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Гражданская панихида состоится 22 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми 19 февраля скончался преподаватель юридического факультета ПГНИУ Виталий Керженцев. Об этом сообщили в пресс-службе университета. «19 февраля ушел из жизни кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы и конфликтологии Виталий Сергеевич Керженцев. Гражданская панихида состоится 22 февраля, в четверг, в 12.20 по адресу: ул. Грачева 12», — сказано в сообщении. Виталий Керженцев работал на кафедре социальной работы и конфликтологии юридического факультета более 30 лет. До этого трудился на заводе имени В.И. Ленина. Окончил аспирантуру Пермского государственного университета по направлению «История КПСС». В 1981 году получил степень кандидата исторических наук. Он принимал активное участие в научных конференциях и опубликовал больше 100 научных работ. Руководство университета неоднократно награждало Виталия Керженцева Почетными грамотами.

В Перми 19 февраля скончался преподаватель юридического факультета ПГНИУ Виталий Керженцев. Об этом сообщили в пресс-службе университета. «19 февраля ушел из жизни кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы и конфликтологии Виталий Сергеевич Керженцев. Гражданская панихида состоится 22 февраля, в четверг, в 12.20 по адресу: ул. Грачева 12», — сказано в сообщении. Виталий Керженцев работал на кафедре социальной работы и конфликтологии юридического факультета более 30 лет. До этого трудился на заводе имени В.И. Ленина. Окончил аспирантуру Пермского государственного университета по направлению «История КПСС». В 1981 году получил степень кандидата исторических наук. Он принимал активное участие в научных конференциях и опубликовал больше 100 научных работ. Руководство университета неоднократно награждало Виталия Керженцева Почетными грамотами.