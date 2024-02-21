21 февраля 2024

В Перми умер преподаватель ПГНИУ Виталий Керженцев

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Гражданская панихида состоится 22 февраля Фото:

В Перми 19 февраля скончался преподаватель юридического факультета ПГНИУ Виталий Керженцев. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«19 февраля ушел из жизни кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы и конфликтологии Виталий Сергеевич Керженцев. Гражданская панихида состоится 22 февраля, в четверг, в 12.20 по адресу: ул. Грачева 12», — сказано в сообщении.

Виталий Керженцев работал на кафедре социальной работы и конфликтологии юридического факультета более 30 лет. До этого трудился на заводе имени В.И. Ленина. Окончил аспирантуру Пермского государственного университета по направлению «История КПСС». В 1981 году получил степень кандидата исторических наук. Он принимал активное участие в научных конференциях и опубликовал больше 100 научных работ. Руководство университета неоднократно награждало Виталия Керженцева Почетными грамотами.

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В Перми 19 февраля скончался преподаватель юридического факультета ПГНИУ Виталий Керженцев. Об этом сообщили в пресс-службе университета. «19 февраля ушел из жизни кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы и конфликтологии Виталий Сергеевич Керженцев. Гражданская панихида состоится 22 февраля, в четверг, в 12.20 по адресу: ул. Грачева 12», — сказано в сообщении. Виталий Керженцев работал на кафедре социальной работы и конфликтологии юридического факультета более 30 лет. До этого трудился на заводе имени В.И. Ленина. Окончил аспирантуру Пермского государственного университета по направлению «История КПСС». В 1981 году получил степень кандидата исторических наук. Он принимал активное участие в научных конференциях и опубликовал больше 100 научных работ. Руководство университета неоднократно награждало Виталия Керженцева Почетными грамотами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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