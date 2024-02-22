Политика США назвали идеального для себя нового генсека НАТО Кирби: премьер Нидерландов будет хорошим генсеком НАТО 23 февраля 2024 в 00:45 Размер текста - 17 + Идеальный генсек НАТО для США — Марк Рютте, заявил Джон Кирби Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США верят, что премьер Нидерландов Марк Рютте будет хорошим генсеком НАТО. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «США ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генесеком НАТО», — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. Его трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре. При этом официально выборы на пост генсека НАТО не проводятся, лидера выбирают на основе консенсуса всех стран-членов. США верят, что премьер Нидерландов Марк Рютте будет хорошим генсеком НАТО. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «США ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генесеком НАТО», — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. Его трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре. При этом официально выборы на пост генсека НАТО не проводятся, лидера выбирают на основе консенсуса всех стран-членов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям