США назвали идеального для себя нового генсека НАТО

Идеальный генсек НАТО для США — Марк Рютте, заявил Джон Кирби
США верят, что премьер Нидерландов Марк Рютте будет хорошим генсеком НАТО. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«США ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генесеком НАТО», —
Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре. При этом официально выборы на пост генсека НАТО не проводятся, лидера выбирают на основе консенсуса всех стран-членов.
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