Стало известно, кто займет место скончавшегося главы Верховного суда

Временным главой Верховного суда РФ станет Петр Серков

24 февраля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Петр Серков займет место почившего Вячеслава Лебедева, передает РИАН Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Новость по теме Скончался назначенный при Ельцине председатель Верховного суда Лебедев: биография и заслуги Руководителем Верховного суда РФ временно станет первый заместитель председателя суда Петр Серков. Он займет место Вячеслава Лебедева, который ушел из жизни сегодня. Об этом сообщает суд. «Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков», — рассказали в суде. Об этом сообщает РИА Новости. Вячеслав Лебедев ушел из жизни на 80 году. Он 35 лет руководил Верховным судом страны.

Руководителем Верховного суда РФ временно станет первый заместитель председателя суда Петр Серков. Он займет место Вячеслава Лебедева, который ушел из жизни сегодня. Об этом сообщает суд. «Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков», — рассказали в суде. Об этом сообщает РИА Новости. Вячеслав Лебедев ушел из жизни на 80 году. Он 35 лет руководил Верховным судом страны.