Стало известно, кто займет место скончавшегося главы Верховного суда

Временным главой Верховного суда РФ станет Петр Серков
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Петр Серков займет место почившего Вячеслава Лебедева, передает РИАН Фото:
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Скончался назначенный при Ельцине председатель Верховного суда Лебедев: биография и заслуги

Руководителем Верховного суда РФ временно станет первый заместитель председателя суда Петр Серков. Он займет место Вячеслава Лебедева, который ушел из жизни сегодня. Об этом сообщает суд.

«Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков», — рассказали в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Вячеслав Лебедев ушел из жизни на 80 году. Он 35 лет руководил Верховным судом страны.

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Руководителем Верховного суда РФ временно станет первый заместитель председателя суда Петр Серков. Он займет место Вячеслава Лебедева, который ушел из жизни сегодня. Об этом сообщает суд. «Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков», — рассказали в суде. Об этом сообщает РИА Новости. Вячеслав Лебедев ушел из жизни на 80 году. Он 35 лет руководил Верховным судом страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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