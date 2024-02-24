Стало известно, кто займет место скончавшегося главы Верховного суда

Петр Серков займет место почившего Вячеслава Лебедева, передает РИАН
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Руководителем Верховного суда РФ временно станет первый заместитель председателя суда Петр Серков. Он займет место Вячеслава Лебедева, который ушел из жизни сегодня. Об этом сообщает суд.
«Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков», — рассказали в суде. Об этом сообщает РИА Новости.
Вячеслав Лебедев ушел из жизни на 80 году. Он 35 лет руководил Верховным судом страны.
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