23 февраля 2024
22 февраля 2024

На оборонном пермском предприятии назначили нового директора

Пермский пороховой завод возглавил врио директора Леонид Козлов
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирком. Курган, чиновник, пустое кресло, вакансии, должность
Руководителя предприятия выбрала конкурсная комиссия Фото:

Конкурсная комиссия холдинга «Технодинамика» назначила директором Пермского порохового завода (ППЗ) врио руководителя предприятия Леонида Козлова. Об этом сообщили источники.

«В конкурсе приняли участие врио директора предприятия Леонид Козлов и его заместитель по производству Виктор Горошенков. В итоге конкурсная комиссия выбрала директором Козлова, а Горошенков зачислен в кадровый резерв руководящих кадров „Ростеха“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники.

Леонид Козлов является внуком Леонида Николаевича Козлова, который возглавлял НПО имени Кирова с 1974 по 1990 годы. «Технодинамика» теперь должна заключить трудовой договор с новым директором предприятия.

Пермский пороховой завод является одним из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, сферические пороха для стрелкового оружия и заряды двигателей для авиаракет.

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Конкурсная комиссия холдинга «Технодинамика» назначила директором Пермского порохового завода (ППЗ) врио руководителя предприятия Леонида Козлова. Об этом сообщили источники. «В конкурсе приняли участие врио директора предприятия Леонид Козлов и его заместитель по производству Виктор Горошенков. В итоге конкурсная комиссия выбрала директором Козлова, а Горошенков зачислен в кадровый резерв руководящих кадров „Ростеха“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Леонид Козлов является внуком Леонида Николаевича Козлова, который возглавлял НПО имени Кирова с 1974 по 1990 годы. «Технодинамика» теперь должна заключить трудовой договор с новым директором предприятия. Пермский пороховой завод является одним из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, сферические пороха для стрелкового оружия и заряды двигателей для авиаракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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