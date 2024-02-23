На оборонном пермском предприятии назначили нового директора

Пермский пороховой завод возглавил врио директора Леонид Козлов

24 февраля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Руководителя предприятия выбрала конкурсная комиссия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конкурсная комиссия холдинга «Технодинамика» назначила директором Пермского порохового завода (ППЗ) врио руководителя предприятия Леонида Козлова. Об этом сообщили источники. «В конкурсе приняли участие врио директора предприятия Леонид Козлов и его заместитель по производству Виктор Горошенков. В итоге конкурсная комиссия выбрала директором Козлова, а Горошенков зачислен в кадровый резерв руководящих кадров „Ростеха“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Леонид Козлов является внуком Леонида Николаевича Козлова, который возглавлял НПО имени Кирова с 1974 по 1990 годы. «Технодинамика» теперь должна заключить трудовой договор с новым директором предприятия. Пермский пороховой завод является одним из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, сферические пороха для стрелкового оружия и заряды двигателей для авиаракет.

Конкурсная комиссия холдинга «Технодинамика» назначила директором Пермского порохового завода (ППЗ) врио руководителя предприятия Леонида Козлова. Об этом сообщили источники. «В конкурсе приняли участие врио директора предприятия Леонид Козлов и его заместитель по производству Виктор Горошенков. В итоге конкурсная комиссия выбрала директором Козлова, а Горошенков зачислен в кадровый резерв руководящих кадров „Ростеха“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Леонид Козлов является внуком Леонида Николаевича Козлова, который возглавлял НПО имени Кирова с 1974 по 1990 годы. «Технодинамика» теперь должна заключить трудовой договор с новым директором предприятия. Пермский пороховой завод является одним из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, сферические пороха для стрелкового оружия и заряды двигателей для авиаракет.