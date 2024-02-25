25 февраля 2024

Повышение зарплат в 2024 году: кому и на сколько увеличат

«Коммерсант» прогнозирует рост зарплат работникам торговли, строительства и ВПК
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост зарплат от внесенных изменений дойдет до 30% Фото:

В 2024 году зарплаты работников торговли, строительства, ВПК и госслужащих могут вырасти до 30%. Все благодаря поправкам в Трудовой кодекс о сверхурочных, которые приняли в первом чтении депутаты Госдумы РФ.

«В 2024 году роста зарплат стоит ожидать работникам торговли, строительства, ВПК и госслужащим. По отдельным позициям он может вырасти на 20—30%. Это произойдет из-за поправок к ТК РФ об оплате сверхурочных, принятых Госдумой на прошлой неделе в первом чтении», — изучил «Коммерсант», как повлияют изменения на доходы части россиян.

Новые поправки в ТК РФ обяжут работодателя оплачивать сверхурочные не только с окладной части, но и со всех прочих выплат, включая премию. Сверхурочные часы представляют собой время, которое сотрудник, оформленный по трудовому договору, отрабатывает сверх нормативной 40-часовой рабочей недели.

Сейчас по закону первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в 1,5 раза выше, а последующие — в два. При этом не уточняется, какие выплаты идут в расчет. Поправки внесут ясность в этом вопросе, пишет газета.

С 2024 года власти страны займутся увеличение реальных доходов россиян. Такое распоряжение правительству дал президент России Владимир Путин. Глава РФ установил срок для реализации вопроса до 2030 года. В начале 2024 года Путин подводил итоги за предыдущий год и остался недоволен уровнем зарплат граждан в стране.

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В 2024 году зарплаты работников торговли, строительства, ВПК и госслужащих могут вырасти до 30%. Все благодаря поправкам в Трудовой кодекс о сверхурочных, которые приняли в первом чтении депутаты Госдумы РФ. «В 2024 году роста зарплат стоит ожидать работникам торговли, строительства, ВПК и госслужащим. По отдельным позициям он может вырасти на 20—30%. Это произойдет из-за поправок к ТК РФ об оплате сверхурочных, принятых Госдумой на прошлой неделе в первом чтении», — изучил «Коммерсант», как повлияют изменения на доходы части россиян. Новые поправки в ТК РФ обяжут работодателя оплачивать сверхурочные не только с окладной части, но и со всех прочих выплат, включая премию. Сверхурочные часы представляют собой время, которое сотрудник, оформленный по трудовому договору, отрабатывает сверх нормативной 40-часовой рабочей недели. Сейчас по закону первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в 1,5 раза выше, а последующие — в два. При этом не уточняется, какие выплаты идут в расчет. Поправки внесут ясность в этом вопросе, пишет газета. С 2024 года власти страны займутся увеличение реальных доходов россиян. Такое распоряжение правительству дал президент России Владимир Путин. Глава РФ установил срок для реализации вопроса до 2030 года. В начале 2024 года Путин подводил итоги за предыдущий год и остался недоволен уровнем зарплат граждан в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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