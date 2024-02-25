25 февраля 2024

Пермяк силой забрал дочь у бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Мужчина забрал девочку на глазах у матери Фото:

Житель города Чусовой (Пермский край) силой забрал у бывшей жены шестилетнюю дочь. Мужчина увез девочку с собой несмотря на сопротивление матери.

«Он подкараулил мать и дочь возле дома, схватил девочку и, несмотря на сопротивление, посадил в свою машину. Женщина пыталась помешать бывшему мужу, во время конфликта ребенок все время плакал и звал маму, но отец оставался безучастен к детским слезам. В конце концов, он уехал вместе с девочкой», — рассказали в пресс-службе судебных приставов Пермского края.

Уточняется, что позже мужчина вернул девочку матери. Ранее при разводе суд назначил супругам определенные места и дни, когда дочь может видеться с отцом. При этом встречи должны проходить в присутствии матери. Так как мужчина нарушил соглашение, суд назначил ему четверо суток административного ареста.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель города Чусовой (Пермский край) силой забрал у бывшей жены шестилетнюю дочь. Мужчина увез девочку с собой несмотря на сопротивление матери. «Он подкараулил мать и дочь возле дома, схватил девочку и, несмотря на сопротивление, посадил в свою машину. Женщина пыталась помешать бывшему мужу, во время конфликта ребенок все время плакал и звал маму, но отец оставался безучастен к детским слезам. В конце концов, он уехал вместе с девочкой», — рассказали в пресс-службе судебных приставов Пермского края. Уточняется, что позже мужчина вернул девочку матери. Ранее при разводе суд назначил супругам определенные места и дни, когда дочь может видеться с отцом. При этом встречи должны проходить в присутствии матери. Так как мужчина нарушил соглашение, суд назначил ему четверо суток административного ареста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...