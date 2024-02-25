Пермяк силой забрал дочь у бывшей жены

26 февраля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Мужчина забрал девочку на глазах у матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель города Чусовой (Пермский край) силой забрал у бывшей жены шестилетнюю дочь. Мужчина увез девочку с собой несмотря на сопротивление матери. «Он подкараулил мать и дочь возле дома, схватил девочку и, несмотря на сопротивление, посадил в свою машину. Женщина пыталась помешать бывшему мужу, во время конфликта ребенок все время плакал и звал маму, но отец оставался безучастен к детским слезам. В конце концов, он уехал вместе с девочкой», — рассказали в пресс-службе судебных приставов Пермского края. Уточняется, что позже мужчина вернул девочку матери. Ранее при разводе суд назначил супругам определенные места и дни, когда дочь может видеться с отцом. При этом встречи должны проходить в присутствии матери. Так как мужчина нарушил соглашение, суд назначил ему четверо суток административного ареста.

Житель города Чусовой (Пермский край) силой забрал у бывшей жены шестилетнюю дочь. Мужчина увез девочку с собой несмотря на сопротивление матери. «Он подкараулил мать и дочь возле дома, схватил девочку и, несмотря на сопротивление, посадил в свою машину. Женщина пыталась помешать бывшему мужу, во время конфликта ребенок все время плакал и звал маму, но отец оставался безучастен к детским слезам. В конце концов, он уехал вместе с девочкой», — рассказали в пресс-службе судебных приставов Пермского края. Уточняется, что позже мужчина вернул девочку матери. Ранее при разводе суд назначил супругам определенные места и дни, когда дочь может видеться с отцом. При этом встречи должны проходить в присутствии матери. Так как мужчина нарушил соглашение, суд назначил ему четверо суток административного ареста.