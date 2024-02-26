В водном карьере челябинского парка нашли труп человека

К каменному карьеру были вызваны экстренные службы
На территории Каменного карьера, расположенного в парке Гагарина в Челябинске, обнаружили труп человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера.
«Поступило сообщение, что в воде находится труп человека. Предварительно, признаков насильственной смерти не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.
По данным издания «Агенство чрезвычайных новостей», куртка и обувь мужчины осталась на берегу. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства его смерти.
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