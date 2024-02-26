26 февраля 2024

В водном карьере челябинского парка нашли труп человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, мигалка, полиция, дпс
К каменному карьеру были вызваны экстренные службы Фото:

На территории Каменного карьера, расположенного в парке Гагарина в Челябинске, обнаружили труп человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

«Поступило сообщение, что в воде находится труп человека. Предварительно, признаков насильственной смерти не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.

По данным издания «Агенство чрезвычайных новостей», куртка и обувь мужчины осталась на берегу. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства его смерти.

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На территории Каменного карьера, расположенного в парке Гагарина в Челябинске, обнаружили труп человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера. «Поступило сообщение, что в воде находится труп человека. Предварительно, признаков насильственной смерти не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска. По данным издания «Агенство чрезвычайных новостей», куртка и обувь мужчины осталась на берегу. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства его смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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