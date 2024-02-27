В ХМАО полицейские спасли жизнь пассажиру, которому стало плохо на трассе

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Экипаж ДПС сопроводил автомобиль, в котором везли больного пассажира Фото:

В Нижневартовском районе госавтоинспекторы помогли югорчанину срочно доехать до больницы. Экипаж ДПС сопроводил автомобиль, в котором везли больного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На 37 километре автодороги „Нижневартовск — Радужный“ к экипажу ДПС „Нижневартовский“ в составе капитана полиции Алексея Катасонова и старшего лейтенанта полиции Павла Юрасова обратился водитель автомобиля „Лада“ с просьбой оказать помощь его пассажиру, 33-летнему мужчине, которому стало плохо во время движения. Полицейские приняли решение сопроводить автомобиль до ближайшего медучреждения», — говорится в сообщении.

Мужчину оперативно доставили к больницу, где ему была оказали помощь. Жизни и здоровью пассажира «Лады» ничего не угрожает.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте фельдшеры скорой помощи не могли добраться на вызов к 4-летнему ребенку из-за высокой загруженности дорог. Чтобы ускорить путь до пациента, медицинская бригада обратилась к экипажу ДПС. Благодаря этому ребенка удалось спасти.

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В Нижневартовском районе госавтоинспекторы помогли югорчанину срочно доехать до больницы. Экипаж ДПС сопроводил автомобиль, в котором везли больного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На 37 километре автодороги „Нижневартовск — Радужный“ к экипажу ДПС „Нижневартовский“ в составе капитана полиции Алексея Катасонова и старшего лейтенанта полиции Павла Юрасова обратился водитель автомобиля „Лада“ с просьбой оказать помощь его пассажиру, 33-летнему мужчине, которому стало плохо во время движения. Полицейские приняли решение сопроводить автомобиль до ближайшего медучреждения», — говорится в сообщении. Мужчину оперативно доставили к больницу, где ему была оказали помощь. Жизни и здоровью пассажира «Лады» ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте фельдшеры скорой помощи не могли добраться на вызов к 4-летнему ребенку из-за высокой загруженности дорог. Чтобы ускорить путь до пациента, медицинская бригада обратилась к экипажу ДПС. Благодаря этому ребенка удалось спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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