В ХМАО полицейские спасли жизнь пассажиру, которому стало плохо на трассе

27 февраля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Экипаж ДПС сопроводил автомобиль, в котором везли больного пассажира Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовском районе госавтоинспекторы помогли югорчанину срочно доехать до больницы. Экипаж ДПС сопроводил автомобиль, в котором везли больного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На 37 километре автодороги „Нижневартовск — Радужный“ к экипажу ДПС „Нижневартовский“ в составе капитана полиции Алексея Катасонова и старшего лейтенанта полиции Павла Юрасова обратился водитель автомобиля „Лада“ с просьбой оказать помощь его пассажиру, 33-летнему мужчине, которому стало плохо во время движения. Полицейские приняли решение сопроводить автомобиль до ближайшего медучреждения», — говорится в сообщении. Мужчину оперативно доставили к больницу, где ему была оказали помощь. Жизни и здоровью пассажира «Лады» ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте фельдшеры скорой помощи не могли добраться на вызов к 4-летнему ребенку из-за высокой загруженности дорог. Чтобы ускорить путь до пациента, медицинская бригада обратилась к экипажу ДПС. Благодаря этому ребенка удалось спасти.

В Нижневартовском районе госавтоинспекторы помогли югорчанину срочно доехать до больницы. Экипаж ДПС сопроводил автомобиль, в котором везли больного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На 37 километре автодороги „Нижневартовск — Радужный“ к экипажу ДПС „Нижневартовский“ в составе капитана полиции Алексея Катасонова и старшего лейтенанта полиции Павла Юрасова обратился водитель автомобиля „Лада“ с просьбой оказать помощь его пассажиру, 33-летнему мужчине, которому стало плохо во время движения. Полицейские приняли решение сопроводить автомобиль до ближайшего медучреждения», — говорится в сообщении. Мужчину оперативно доставили к больницу, где ему была оказали помощь. Жизни и здоровью пассажира «Лады» ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте фельдшеры скорой помощи не могли добраться на вызов к 4-летнему ребенку из-за высокой загруженности дорог. Чтобы ускорить путь до пациента, медицинская бригада обратилась к экипажу ДПС. Благодаря этому ребенка удалось спасти.