Свердловский минздрав экстренно ищет врачей для больницы на севере области

28 февраля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

В больницу Краснотурьинска приглашают врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство здравоохранения Свердловской области ищет врачей для работы в Краснотурьинске. Зарплаты для медперсонала стартуют от 60 тысяч рублей. «Во взрослый стационар больницы требуется кардиолог и терапевт, врач рентгенохирургических методов диагностики и врач-онколог. Зарплата данных специалистов стартует от 100 тыс. руб. В детский стационар приглашаем хирурга с зарплатой от 100 тыс. руб. В поликлинику готовы принять ЛОР-врача и кардиолога с зарплатой от 70 тыс. руб. Также требуются врач и фельдшеры скорой медицинской помощи с зарплатой от 60 тыс. руб.», — говорится в посте официального telegram-канала министерства «Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области». В региональном минздраве отметили, что опыт работы не обязателен. «Необходимо наличие сертификата, подтверждающего квалификацию. Больница готова оплатить обучение терапевтов и педиатров узкой специализации. Бонусы обсуждаются лично с кандидатами, предоставляется служебное жилье», — отметили в пресс-службе ведомства. В Свердловской области за 2023 года на 30% вырос спрос на медиков. За январь — май 2023 года было открыто 10,3 тысячи вакансий для медиков, что на 42% больше, чем годом ранее. На одну медицинскую вакансию приходится 1,2 резюме, что говорит о кадровом дефиците. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство здравоохранения Свердловской области ищет врачей для работы в Краснотурьинске. Зарплаты для медперсонала стартуют от 60 тысяч рублей. «Во взрослый стационар больницы требуется кардиолог и терапевт, врач рентгенохирургических методов диагностики и врач-онколог. Зарплата данных специалистов стартует от 100 тыс. руб. В детский стационар приглашаем хирурга с зарплатой от 100 тыс. руб. В поликлинику готовы принять ЛОР-врача и кардиолога с зарплатой от 70 тыс. руб. Также требуются врач и фельдшеры скорой медицинской помощи с зарплатой от 60 тыс. руб.», — говорится в посте официального telegram-канала министерства «Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области». В региональном минздраве отметили, что опыт работы не обязателен. «Необходимо наличие сертификата, подтверждающего квалификацию. Больница готова оплатить обучение терапевтов и педиатров узкой специализации. Бонусы обсуждаются лично с кандидатами, предоставляется служебное жилье», — отметили в пресс-службе ведомства. В Свердловской области за 2023 года на 30% вырос спрос на медиков. За январь — май 2023 года было открыто 10,3 тысячи вакансий для медиков, что на 42% больше, чем годом ранее. На одну медицинскую вакансию приходится 1,2 резюме, что говорит о кадровом дефиците.