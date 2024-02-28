Из-за сбежавшего на СВО директора зависло дело о банкротстве уральского завода

Предположительно, свердловчанин уехал на СВО, скрываясь от долгов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области приостановил производство по делу о банкротстве «Косулинского многопрофильного предприятия» — свердловского завода, выпускавшего молочную продукцию. Как следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства, такое решение вынесено из-за того, что главный участник спора — директор компании Дмитрий Белый — заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО.

«Белый Д. В. проходит военную службу по контракту с 14.10.2023 по настоящее время. Это подтверждается справкой от Минобороны РФ военного комиссариата Верхней Пышмы, выпиской из приказа начальника пункта по отбору на военную службу по контракту Екатеринбурга», — говорится в материалах суда. Там сказано, что Белый заключил контракт сроком на один год.

По закону, если участник дела о банкротстве принимает участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России, то производство по делу может быть приостановлено. После завершения Дмитрием Белым военной службы оно будет возобновлено.

Заявление на ООО «Косулинское многопрофильное предприятие» было подано в октябре прошлого года Белоярской молочной компанией. Причиной стали долги перед контрагентами. Сумма исковых требований составила 2 085 073,07 рубля.

На предприятии четыре месяца не выплачивалась зарплата. Рабочие выдвинули Белому ультиматум: либо он в ближайшее время погасит долги, либо они перестают выходить на работу. Директор пообещал составить график платежей, однако вскоре перестал приходить на работу и выходить на связь. Как выяснилось, он тайно уехал на СВО.