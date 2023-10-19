Популярного свердловского производителя молочной продукции требуют признать банкротом

Свердловское предприятие ООО «Косулинское многопрофильное предприятие» производящее молочную продукцию, требуют признать банкротом. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области.
«Заявление о признании финансово несостоятельным ООО „Косулинское многопрофильное предприятие“ поступило в Арбитражный суд Свердловской области. Кредиторы требуют от организации возврата долга в размере более 2 млн рублей», — пишет telegram-канал «Лампа».
ООО «Косулинское многопрофильное предприятие» основано в 1997 году. Основной вид деятельности — переработка молока и производство кисломолочной продукции, творога, творожной пасты. Мощность предприятия — 25 тонн продукции в сутки. Согласно данным официального сайта предприятия, вся продукция изготавливается только из натурального и экологически чистого сырья. Всего предприятие выпускает 25 видов продукции.
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