Умерла актриса из фильма «Ландыш Серебристый»: что известно о жизни и смерти Дарьи Гончаровой

Актриса Дарья Гончарова умерла в 53 года

Причина смерти актрисы неизвестна Фото: Размик Закарян © URA.RU

Российская актриса Дарья Гончарова скончалась в возрасте 53 лет. Она известна по таким фильмам, как «Деффчонки», «На углу у Патриарших», «Ландыш серебристый» и другим. О карьере актрисы, ее личной жизни и дочери — Таисии Вилковой — в материале URA.RU.

Карьера Дарьи Гончаровой

Гончарова родилась 15 октября 1970 года. В 1994 году она окончила высшее театральное училище имени Щукина, до 2000 года работала в Московском театре «У Никитских ворот». Среди ее работ: Галина — «Утиная охота», Тамара Полуэктова — «Роман о девочках», леди Капулетти — «Ромео и Джульетта». С 1995 года Гончарова преподавала актерское мастерство, технику речи и публичных выступлений, работала с дикторами на центральном телевидении, а также преподавала бизнесменам и абитуриентам, поступающим в театральные вузы. Ее агентство сотрудничало с такими знаменитостями, как Сергей Никоненко, Екатерина Васильева, Ирина Муравьева и другие.

Антрепризная компания, открытая Дарьей Гончаровой, сотрудничала с известными режиссерами и актерами — Сергеем Никоненко, Екатериной Васильевой, Ириной Муравьевой, Раисой Рязановой и другими. Фильмография актрисы включает небольшие роли в таких проектах, как «Ландыш серебристый», «Звезда эпохи», «Деффчонки» и «На углу у Патриарших». Последним проектом, в котором снялась Гончарова, был фильм, где она сыграла вместе со своей дочерью, 27-летней актрисой Таисией Вилковой.

Личная жизнь актрисы

Первым мужем Дарьи Гончаровой был актер театра и кино Александр Вилков. 25 октября 1996 года в их семье родилась дочь Таисия, но в 2004 году супруги расстались. Девочка очень остро восприняла развод родителей, но, повзрослев, поняла, что они поступили правильно. Вторым мужем Гончаровой стал актер Михаил Полосухин, в их браке родились сыновья Антон и Олег.

Что известно о дочери Гончаровой

Таисия Вилкова — популярная российская актриса и телеведущая, которая начала свою творческую деятельность в семь лет. Уже к 20-ти годам в ее фильмографии значилось больше двух десятков проектов, включая нашумевший фильм «Чемпионы», многосерийную драму «Фарца» и исторический сериал «Григорий Р.».

После школы Вилкова поступила в Школу-студию МХАТ. Широкую известность актриса получила после выхода на экраны сериала «Деффчонки» на канале ТНТ, где исполнила одну из главных ролей. Она рассказывала о своей страсти к работе и о том, что всегда чувствовала, что актерство — это ее призвание. В 2020 году Таисия Вилкова вышла замуж за актера и режиссера Семена Серзина, у них родилась дочь Серафима.