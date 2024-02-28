28 февраля 2024

Пермское управление Роспоребнадзора уличило «Ашан» в нарушении закона

© Служба новостей «URA.RU»
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Ашан, гипермаркет, супермаркет. Челябинск, магазин, супермаркет, мегамаркет, ашан
«Ашан» изменил правила использования подарочных карт Фото:

Торговая сеть «Ашан» под давлением пермского управления Роспотребнадзора изменила свои правила, которые нарушали закон «О защите прав потребителя». Речь идет об условиях использования подарочных карт, пояснили в ведомстве.

«В правилах подарочных карт магазина „Ашан“ было прописано, что потребители не смогут вернуть неиспользованные денежные средства после истечения срока действия подарочной карты. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю добилось изменений этих правил», — говорится на сайте ведомства.

Роспотребнадзор подал на торговую сеть в суд. В ходе разбирательств «Ашан» исключила из своих правил ущемляющий права потребителей пункт.

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Торговая сеть «Ашан» под давлением пермского управления Роспотребнадзора изменила свои правила, которые нарушали закон «О защите прав потребителя». Речь идет об условиях использования подарочных карт, пояснили в ведомстве. «В правилах подарочных карт магазина „Ашан“ было прописано, что потребители не смогут вернуть неиспользованные денежные средства после истечения срока действия подарочной карты. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю добилось изменений этих правил», — говорится на сайте ведомства. Роспотребнадзор подал на торговую сеть в суд. В ходе разбирательств «Ашан» исключила из своих правил ущемляющий права потребителей пункт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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