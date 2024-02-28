Пермское управление Роспоребнадзора уличило «Ашан» в нарушении закона

Торговая сеть «Ашан» под давлением пермского управления Роспотребнадзора изменила свои правила, которые нарушали закон «О защите прав потребителя». Речь идет об условиях использования подарочных карт, пояснили в ведомстве.
«В правилах подарочных карт магазина „Ашан“ было прописано, что потребители не смогут вернуть неиспользованные денежные средства после истечения срока действия подарочной карты. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю добилось изменений этих правил», — говорится на сайте ведомства.
Роспотребнадзор подал на торговую сеть в суд. В ходе разбирательств «Ашан» исключила из своих правил ущемляющий права потребителей пункт.
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