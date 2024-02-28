Пермское управление Роспоребнадзора уличило «Ашан» в нарушении закона

29 февраля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

«Ашан» изменил правила использования подарочных карт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Торговая сеть «Ашан» под давлением пермского управления Роспотребнадзора изменила свои правила, которые нарушали закон «О защите прав потребителя». Речь идет об условиях использования подарочных карт, пояснили в ведомстве. «В правилах подарочных карт магазина „Ашан“ было прописано, что потребители не смогут вернуть неиспользованные денежные средства после истечения срока действия подарочной карты. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю добилось изменений этих правил», — говорится на сайте ведомства. Роспотребнадзор подал на торговую сеть в суд. В ходе разбирательств «Ашан» исключила из своих правил ущемляющий права потребителей пункт.

Торговая сеть «Ашан» под давлением пермского управления Роспотребнадзора изменила свои правила, которые нарушали закон «О защите прав потребителя». Речь идет об условиях использования подарочных карт, пояснили в ведомстве. «В правилах подарочных карт магазина „Ашан“ было прописано, что потребители не смогут вернуть неиспользованные денежные средства после истечения срока действия подарочной карты. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю добилось изменений этих правил», — говорится на сайте ведомства. Роспотребнадзор подал на торговую сеть в суд. В ходе разбирательств «Ашан» исключила из своих правил ущемляющий права потребителей пункт.