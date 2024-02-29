Путин: США ведет переговоры с РФ только когда им удобно

Американская сторона ведет переговоры с Россией только тогда, когда это удобно для них. Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что США стремятся продемонстрировать свое господство над миром.
«Власти США просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром, но по тем вопросам, где Вашингтону выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор, а где невыгодно не будем», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что в таких случаях у них нет никакого желания осуществлять конструктивные обсуждения.
Президент отметил, что США стремятся нанести поражение России. Необходимо вести всеобъемлющий диалог, включающий все соответствующие аспекты, заключил Путин.
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