Путин: США ведет переговоры с РФ только когда им удобно

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США желают нанести России сокрушительное поражение, заявил Владимир Путин Фото:

Американская сторона ведет переговоры с Россией только тогда, когда это удобно для них. Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что США стремятся продемонстрировать свое господство над миром.

«Власти США просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром, но по тем вопросам, где Вашингтону выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор, а где невыгодно не будем», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что в таких случаях у них нет никакого желания осуществлять конструктивные обсуждения.

Президент отметил, что США стремятся нанести поражение России. Необходимо вести всеобъемлющий диалог, включающий все соответствующие аспекты, заключил Путин.

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Американская сторона ведет переговоры с Россией только тогда, когда это удобно для них. Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что США стремятся продемонстрировать свое господство над миром. «Власти США просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром, но по тем вопросам, где Вашингтону выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор, а где невыгодно не будем», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что в таких случаях у них нет никакого желания осуществлять конструктивные обсуждения. Президент отметил, что США стремятся нанести поражение России. Необходимо вести всеобъемлющий диалог, включающий все соответствующие аспекты, заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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