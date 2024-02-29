Российская ракета «Циркон», которую боятся на Украине, уже применялась в бою

Российская ракета «Циркон» уже применялась в боевых действиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«В бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования „Циркон“, о котором в послании 18-го года даже речи не шло», — сказал Путин во время обращения к Федеральному собранию. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он подчеркнул, что эта система уже находится в строю.
Ранее CNN сообщал, что по данным Альянса по защите противоракетной обороны (MDAA), гиперзвуковая скорость российских ракет «Циркон» делает из них неуязвимое оружие. Там отмечали, что они не сравнятся даже с лучшими системами противоракетной обороны Запада.
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