Российская ракета «Циркон», которую боятся на Украине, уже применялась в бою

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Ракета «Циркон» уже стоит на вооружении российских сил Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Российская ракета «Циркон» уже применялась в боевых действиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования „Циркон“, о котором в послании 18-го года даже речи не шло», — сказал Путин во время обращения к Федеральному собранию. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он подчеркнул, что эта система уже находится в строю.

Ранее CNN сообщал, что по данным Альянса по защите противоракетной обороны (MDAA), гиперзвуковая скорость российских ракет «Циркон» делает из них неуязвимое оружие. Там отмечали, что они не сравнятся даже с лучшими системами противоракетной обороны Запада.

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Российская ракета «Циркон» уже применялась в боевых действиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «В бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования „Циркон“, о котором в послании 18-го года даже речи не шло», — сказал Путин во время обращения к Федеральному собранию. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он подчеркнул, что эта система уже находится в строю. Ранее CNN сообщал, что по данным Альянса по защите противоракетной обороны (MDAA), гиперзвуковая скорость российских ракет «Циркон» делает из них неуязвимое оружие. Там отмечали, что они не сравнятся даже с лучшими системами противоракетной обороны Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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