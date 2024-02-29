Юрий Юдин (справа), единственный живой участник групп, прощается с Людмилой Дубининой и Игорем Дятловым (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В год 65-летия трагедии на перевале Дятлова Музей истории Екатеринбурга запускает выставку «Как живые. Группа Дятлова». На ней помимо находок, обнаруженных на месте пропажи студентов УПИ, впервые представлены письма участников, расписка и дневники туристов. На экспозицию взглянуло URA.RU.

«Впервые осязаемо на выставке представлена переписка до похода, в которой Георгий Кривонищенко пишет письмо Николаю Тибо-Биньолю, а Зина Колмогорова — Игорю Дятлову о подготовке к походу на Северный Урал. Также есть записка Николаса Попова, который должен был пойти в поход, но не пошел, расписка о получении денег из профкома УПИ и лыж с базы снаряжения института», — пояснил корреспонденту заведующий научно-исследовательского центра МИЕ Евгений Бурденков.

Кроме этого, публика увидит записку Рустема Слободина Дятлову, почтовую открытку, которую глава группы отправил перед выходом на маршрут из поселка Вижай. Также в распоряжении гостей музея будут дневники похода Слободина, Колмогоровой и Юрия Юдина. Все документы не раз расшифрованы и проверены, но в качестве экспозиции они никогда не выставлялись, уточнил Бурденков.

Как поясняют авторы выставки, акцент решили сделать не на версиях гибели туристов, а на их личностях. В зале можно встретить биографии участников похода, книги о них, фотографии, а также вещи с перевала Дятлова.

По словам директора МИЕ Игоря Пушкарева, разговоры о проведении выставки шли еще с лета 2023 года. «Для Музея истории Екатеринбурга это своеобразный эксперимент. Мы долгое время дискутировали — стоит ли касаться этой темы, потому что она неоднозначная. Но было принято решение, что группа Дятлова и та авария, которая произошла, — это один из элементов истории Урала и России. […] Мы готовы продолжать этот проект и, возможно, когда-то появится музей группы Дятлова. Мы постепенно подходим к реализации этого проекта, начиная с выставки», — заявил Пушкарев. Познакомиться с биографией погибших туристов можно с 1 марта по 10 апреля, со среды по воскресенье. Выставка проходит в МИЕ на Карла Либкнехта, 26.

Группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на севере Свердловской области. В состав помимо руководителя похода входили студенты Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев и Юрий Юдин. Последний сошел с маршрута из-за болезни и остался жив.

Смерть туристов была засекречена, окутана множеством тайн и за десятилетия обросла бесчисленными версиями. В годовщину трагедии URA.RU вспоминало основные из них. Официально в уголовном дело сказано, что причиной гибели туристов стала «стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».