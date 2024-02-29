В Свердловской области задержали отца, пытавшегося изнасиловать дочь

Инцидент произошел в селе Пирогово (архивное фото)
В селе Пирогово под Каменском-Уральским (Свердловская область) силовики задержали мужчину, который пытался изнасиловать дочь. Об этом сообщили соседи.
«Инцидент произошел на днях. Мужчина средних лет пытался изнасиловать дочь, которой 12-13 лет. Девочка рассказала об этом знакомым, а те вызвали полицию», — пишет KU66.ru, ссылаясь на соседей.
По словам соседей, мужчина в тот момент был пьян. В СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались.
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