В Свердловской области задержали отца, пытавшегося изнасиловать дочь

29 февраля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в селе Пирогово (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В селе Пирогово под Каменском-Уральским (Свердловская область) силовики задержали мужчину, который пытался изнасиловать дочь. Об этом сообщили соседи. «Инцидент произошел на днях. Мужчина средних лет пытался изнасиловать дочь, которой 12-13 лет. Девочка рассказала об этом знакомым, а те вызвали полицию», — пишет KU66.ru, ссылаясь на соседей. По словам соседей, мужчина в тот момент был пьян. В СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались.

В селе Пирогово под Каменском-Уральским (Свердловская область) силовики задержали мужчину, который пытался изнасиловать дочь. Об этом сообщили соседи. «Инцидент произошел на днях. Мужчина средних лет пытался изнасиловать дочь, которой 12-13 лет. Девочка рассказала об этом знакомым, а те вызвали полицию», — пишет KU66.ru, ссылаясь на соседей. По словам соседей, мужчина в тот момент был пьян. В СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались.