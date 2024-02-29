Спикер Симонян: Армению пытаются принудить к вступлению в союз России и Беларуси

29 февраля 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Армения могла бы вступить в союзное государство России и Белоруссии, заявил Ален Симонян Фото: Виталий Страхов © URA.RU Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство России и Белоруссии. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. «Они так не поступают, они создают такую ситуацию, чтобы новая власть сказала, что, мол, виноваты бывшие, то есть мы, и больше нет безопасного решения, чем стать частью Союзного государства Россия-Беларусь», — сказал Симоньян на брифинге, его слова приводит армянское издание Actor. При этом он отметил, что официально Армении такого предложения не поступало. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ОДКБ без Армении не разрушится, при этом он призвал Ереван не торопиться с выходом из этой организации.

Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство России и Белоруссии. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. «Они так не поступают, они создают такую ситуацию, чтобы новая власть сказала, что, мол, виноваты бывшие, то есть мы, и больше нет безопасного решения, чем стать частью Союзного государства Россия-Беларусь», — сказал Симоньян на брифинге, его слова приводит армянское издание Actor. При этом он отметил, что официально Армении такого предложения не поступало. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ОДКБ без Армении не разрушится, при этом он призвал Ереван не торопиться с выходом из этой организации.