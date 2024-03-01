Роструд объявил нерабочие дни марта

Роструд: продолжительность рабочего дня 7 марта сокращена на час

01 марта 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

8 марта традиционно останется нерабочим днем, а 7 марта — предпраздничным Фото: Денис Моргунов © URA.RU В связи с празднованием Международного женского дня 7 марта объявлен предпраздничным, потому рабочий день будет сокращен на один час. Об этом сообщает пресс-служба Роструда. «В этом году праздник приходится на пятницу. <…> Поскольку четверг, 7 марта, является предпраздничным, то продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час», — сообщает пресс-служба Роструда в Telegram. Соответственно, отдыхать россияне будут три дня — с 8 по 10 марта. Кроме того, Роструд напоминает, что март богат на профессиональные праздники. В первый месяц весны отмечаются День работников геодезии и картографии (10 марта), День работников ЖКХ (17 марта), Всемирный метеорологический день (23 марта), День работников культуры России (25 марта) и Всемирный день театра (27 марта). Однако в эти дни отдых для всех россиян не предусмотрен. В 2024 году у россиян будет 118 выходных и праздничных дней. Когда следующие праздники, можно посмотреть в подробном материале URA.RU.

В связи с празднованием Международного женского дня 7 марта объявлен предпраздничным, потому рабочий день будет сокращен на один час. Об этом сообщает пресс-служба Роструда. «В этом году праздник приходится на пятницу. <…> Поскольку четверг, 7 марта, является предпраздничным, то продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час», — сообщает пресс-служба Роструда в Telegram. Соответственно, отдыхать россияне будут три дня — с 8 по 10 марта. Кроме того, Роструд напоминает, что март богат на профессиональные праздники. В первый месяц весны отмечаются День работников геодезии и картографии (10 марта), День работников ЖКХ (17 марта), Всемирный метеорологический день (23 марта), День работников культуры России (25 марта) и Всемирный день театра (27 марта). Однако в эти дни отдых для всех россиян не предусмотрен. В 2024 году у россиян будет 118 выходных и праздничных дней. Когда следующие праздники, можно посмотреть в подробном материале URA.RU.