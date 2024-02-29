Бастрыкин встал на защиту девочки из ХМАО, которую выгнали из школы без куртки

01 марта 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Девочку выгнали из школы без куртки и ключей от дома Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации об инциденте с нарушением прав несовершеннолетней в одной из школ города Нижневартовска. Информация об этом была опубликована tg-канале «Информационный центр СК России». «В СМИ и социальных медиа сообщается, что в феврале текущего года в одной из школ Нижневартовска учащаяся обнаружила пропажу куртки из гардероба. Сотрудники учреждения на ее обращение должным образом не отреагировали, родителей о происшествии не проинформировали и вынудили несовершеннолетнюю покинуть учебное заведение», — указано в посте. Девочке пришлось добираться домой без верхней одежды и ключей от дома. При этом на улице было очень холодно. В следственном управлении СК РФ по ХМАО проводится проверка. Результаты которой будут направлены Бастрыкину. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин встал на защиту многодетной матери из Сургута. Женщина пожаловалась главе СК РФ, что более пяти лет не может решить свою жилищную проблему.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации об инциденте с нарушением прав несовершеннолетней в одной из школ города Нижневартовска. Информация об этом была опубликована tg-канале «Информационный центр СК России». «В СМИ и социальных медиа сообщается, что в феврале текущего года в одной из школ Нижневартовска учащаяся обнаружила пропажу куртки из гардероба. Сотрудники учреждения на ее обращение должным образом не отреагировали, родителей о происшествии не проинформировали и вынудили несовершеннолетнюю покинуть учебное заведение», — указано в посте. Девочке пришлось добираться домой без верхней одежды и ключей от дома. При этом на улице было очень холодно. В следственном управлении СК РФ по ХМАО проводится проверка. Результаты которой будут направлены Бастрыкину. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин встал на защиту многодетной матери из Сургута. Женщина пожаловалась главе СК РФ, что более пяти лет не может решить свою жилищную проблему.