Самолет Utair, летевший из Уфы в ХМАО, вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair не смог улететь из Уфы в Когалым (ХМАО) из-за неисправности шасси. Информация была опубликована в tg-канале «Aviaincident».
«Аэропорт Уфа после взлета на эшелоне 130. ЭВС доложил о сигнализации (не уборке левой стойки шасси). Статус бедствия не объявлял. Решение о возврате на аэродром вылета», — указано в посте.
Для уточнения информации журналист агентства обратился в авиакомпанию Utair. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair, летевший из ХМАО, не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Уфы. Он ушел на второй круг из-за неисправности с закрылками.
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