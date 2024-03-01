Самолет Utair, летевший из Уфы в ХМАО, вернулся в аэропорт из-за неисправности

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
Не сложилась левая стойка шасси Фото:

Самолет авиакомпании Utair не смог улететь из Уфы в Когалым (ХМАО) из-за неисправности шасси. Информация была опубликована в tg-канале «Aviaincident».

«Аэропорт Уфа после взлета на эшелоне 130. ЭВС доложил о сигнализации (не уборке левой стойки шасси). Статус бедствия не объявлял. Решение о возврате на аэродром вылета», — указано в посте.

Для уточнения информации журналист агентства обратился в авиакомпанию Utair. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair, летевший из ХМАО, не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Уфы. Он ушел на второй круг из-за неисправности с закрылками.

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Самолет авиакомпании Utair не смог улететь из Уфы в Когалым (ХМАО) из-за неисправности шасси. Информация была опубликована в tg-канале «Aviaincident». «Аэропорт Уфа после взлета на эшелоне 130. ЭВС доложил о сигнализации (не уборке левой стойки шасси). Статус бедствия не объявлял. Решение о возврате на аэродром вылета», — указано в посте. Для уточнения информации журналист агентства обратился в авиакомпанию Utair. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair, летевший из ХМАО, не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Уфы. Он ушел на второй круг из-за неисправности с закрылками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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