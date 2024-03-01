Самолет Utair, летевший из Уфы в ХМАО, вернулся в аэропорт из-за неисправности

01 марта 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Не сложилась левая стойка шасси Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самолет авиакомпании Utair не смог улететь из Уфы в Когалым (ХМАО) из-за неисправности шасси. Информация была опубликована в tg-канале «Aviaincident». «Аэропорт Уфа после взлета на эшелоне 130. ЭВС доложил о сигнализации (не уборке левой стойки шасси). Статус бедствия не объявлял. Решение о возврате на аэродром вылета», — указано в посте. Для уточнения информации журналист агентства обратился в авиакомпанию Utair. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair, летевший из ХМАО, не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Уфы. Он ушел на второй круг из-за неисправности с закрылками.

Самолет авиакомпании Utair не смог улететь из Уфы в Когалым (ХМАО) из-за неисправности шасси. Информация была опубликована в tg-канале «Aviaincident». «Аэропорт Уфа после взлета на эшелоне 130. ЭВС доложил о сигнализации (не уборке левой стойки шасси). Статус бедствия не объявлял. Решение о возврате на аэродром вылета», — указано в посте. Для уточнения информации журналист агентства обратился в авиакомпанию Utair. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair, летевший из ХМАО, не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Уфы. Он ушел на второй круг из-за неисправности с закрылками.