01 марта 2024

Житель челябинского города строит бани для бойцов СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, баня, эвакуатор, трасса, большегруз, м5, трафик, автотранспорт, дорога, дом
В такой бане бойцы могут помыться в тепле и постирать вещи Фото:

Житель Златоуста (Челябинская область) Радик создает мобильные бани на колесах из автоприцепов для бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ).

«В месяц строю одну баню. Помогают друзья, соседи. Парилка, душевая, раздевалка помещаются в этой бане. Длина бани пять или семь метров, ширина — 2, 40 метров», — рассказал Радик.

Обычно бойцам на СВО приходится мыться в самодельной «помывочной» холодной водой, когда на улице -30 градусов. Радик хочет это исправить. Бани он делает из автоприцепов. «Берем прицеп, обшиваем, все — можно и помыться в тепле, и постирать вещи», — добавил Радик.

Ранее челябинские власти передали на фронт три автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» в исправном техническом состоянии, рассказал URA.RU руководитель ОНФ Челябинской области Денис Рыжий. Автомобили были переданы от региональных отделений Государственной инспекции труда и Росреестра. Правительство Челябинской области помогло привести автомобили в технически исправное состояние.

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Житель Златоуста (Челябинская область) Радик создает мобильные бани на колесах из автоприцепов для бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ). «В месяц строю одну баню. Помогают друзья, соседи. Парилка, душевая, раздевалка помещаются в этой бане. Длина бани пять или семь метров, ширина — 2, 40 метров», — рассказал Радик. Обычно бойцам на СВО приходится мыться в самодельной «помывочной» холодной водой, когда на улице -30 градусов. Радик хочет это исправить. Бани он делает из автоприцепов. «Берем прицеп, обшиваем, все — можно и помыться в тепле, и постирать вещи», — добавил Радик. Ранее челябинские власти передали на фронт три автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» в исправном техническом состоянии, рассказал URA.RU руководитель ОНФ Челябинской области Денис Рыжий. Автомобили были переданы от региональных отделений Государственной инспекции труда и Росреестра. Правительство Челябинской области помогло привести автомобили в технически исправное состояние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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