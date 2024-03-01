Житель Златоуста (Челябинская область) Радик создает мобильные бани на колесах из автоприцепов для бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ).
«В месяц строю одну баню. Помогают друзья, соседи. Парилка, душевая, раздевалка помещаются в этой бане. Длина бани пять или семь метров, ширина — 2, 40 метров», — рассказал Радик.
Обычно бойцам на СВО приходится мыться в самодельной «помывочной» холодной водой, когда на улице -30 градусов. Радик хочет это исправить. Бани он делает из автоприцепов. «Берем прицеп, обшиваем, все — можно и помыться в тепле, и постирать вещи», — добавил Радик.
Ранее челябинские власти передали на фронт три автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» в исправном техническом состоянии, рассказал URA.RU руководитель ОНФ Челябинской области Денис Рыжий. Автомобили были переданы от региональных отделений Государственной инспекции труда и Росреестра. Правительство Челябинской области помогло привести автомобили в технически исправное состояние.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.