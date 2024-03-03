В Перми сосед обокрал семью погибшего на СВО бойца

04 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Более 500 тысяч украли у семьи погибшего бойца СВО Фото: Алексей Гущин © URA.RU Родственники жителя Перми Константина Ф, который погиб в зоне СВО в январе 2023 года в районе Волновахи, обвинили соседа в том, что он украл деньги, выплаченные после гибели бойца. Родственники погибшего участника спецоперации рассказали URA.RU подробности произошедшего. «После того как Костя погиб, мы сняли часть денег с карты и хранили их дома в тумбочке. В июле 2023 года я поехала в командировку, а дома осталась мама и моя дочь. В один из дней к маме пришел мужчина из соседнего подъезда, он чем-то опоил ее и похитил деньги. Всего он украл более 500 тысяч рублей. Когда я вернулась мама была почти в бессознательном состоянии, мне пришлось несколько дней ставить ей капельницы, чтобы она пришла в себя», — рассказала Людмила, сестра погибшего Константина. Когда девушка поняла, что денег в квартире не стало, она сразу обратилась в полицию. Сотрудникам Свердловского отдела она рассказала, что, когда вернулась домой в их квартире был мужчина, который снимал комнату в соседнем подъезде. Хозяйка квартиры ей подтвердила, что у него неожиданно появились деньги, он купил себе дорой смартфон, а спустя два дня уехал. Сейчас он находится в другом регионе. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили, что по факту кражи ведется расследование уголовного дела. «Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемого», — уточнили в полиции. Семья Константина надеется на то, что злоумышленник понесет наказание за содеянное. Боец посмертно был награжден «Орденом Мужества». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родственники жителя Перми Константина Ф, который погиб в зоне СВО в январе 2023 года в районе Волновахи, обвинили соседа в том, что он украл деньги, выплаченные после гибели бойца. Родственники погибшего участника спецоперации рассказали URA.RU подробности произошедшего. «После того как Костя погиб, мы сняли часть денег с карты и хранили их дома в тумбочке. В июле 2023 года я поехала в командировку, а дома осталась мама и моя дочь. В один из дней к маме пришел мужчина из соседнего подъезда, он чем-то опоил ее и похитил деньги. Всего он украл более 500 тысяч рублей. Когда я вернулась мама была почти в бессознательном состоянии, мне пришлось несколько дней ставить ей капельницы, чтобы она пришла в себя», — рассказала Людмила, сестра погибшего Константина. Когда девушка поняла, что денег в квартире не стало, она сразу обратилась в полицию. Сотрудникам Свердловского отдела она рассказала, что, когда вернулась домой в их квартире был мужчина, который снимал комнату в соседнем подъезде. Хозяйка квартиры ей подтвердила, что у него неожиданно появились деньги, он купил себе дорой смартфон, а спустя два дня уехал. Сейчас он находится в другом регионе. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили, что по факту кражи ведется расследование уголовного дела. «Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемого», — уточнили в полиции. Семья Константина надеется на то, что злоумышленник понесет наказание за содеянное. Боец посмертно был награжден «Орденом Мужества».