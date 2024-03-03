В Перми сосед обокрал семью погибшего на СВО бойца

Родственники жителя Перми Константина Ф, который погиб в зоне СВО в январе 2023 года в районе Волновахи, обвинили соседа в том, что он украл деньги, выплаченные после гибели бойца. Родственники погибшего участника спецоперации рассказали URA.RU подробности произошедшего.
«После того как Костя погиб, мы сняли часть денег с карты и хранили их дома в тумбочке. В июле 2023 года я поехала в командировку, а дома осталась мама и моя дочь. В один из дней к маме пришел мужчина из соседнего подъезда, он чем-то опоил ее и похитил деньги. Всего он украл более 500 тысяч рублей. Когда я вернулась мама была почти в бессознательном состоянии, мне пришлось несколько дней ставить ей капельницы, чтобы она пришла в себя», — рассказала Людмила, сестра погибшего Константина.
Когда девушка поняла, что денег в квартире не стало, она сразу обратилась в полицию. Сотрудникам Свердловского отдела она рассказала, что, когда вернулась домой в их квартире был мужчина, который снимал комнату в соседнем подъезде. Хозяйка квартиры ей подтвердила, что у него неожиданно появились деньги, он купил себе дорой смартфон, а спустя два дня уехал. Сейчас он находится в другом регионе.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили, что по факту кражи ведется расследование уголовного дела. «Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемого», — уточнили в полиции. Семья Константина надеется на то, что злоумышленник понесет наказание за содеянное. Боец посмертно был награжден «Орденом Мужества».
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.