04 марта 2024

В Пермском крае фото бойцов СВО разместили на одном билборде с воинами ВОВ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборная агитация на улицах Екатеринбурга, наружная реклама, билборд
К лету пустые билборды могут стать частью патриотического проекта Фото:

В Очере Пермского края появился необычный билборд. На нем размещены фотографии военных, принимавших участие в разных конфликтах: Великой Отечественной, Чеченской, Афганской войнах и спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Очерского городского округа Алексей Солодников.

«Основа стенда — карта Очерского городского округа, и на ее фоне размещены портреты наших мужчин, защитников Родины, тех, кем мы гордимся, о ком помним, кого ценим и уважаем. На стенде имеется куар-код — при наведении на него любой желающий может узнать информацию о тех героях, чьи портреты есть на стенде. Это и известные земляки, участники Великой Отечественной войны, и наши современники — участники боевых действий в Афганистане, Чечне, в специальной военной операции на Украине», — написал Солодников в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы округа, стенд первый, но не последний. Проект «Очер. Время героев» придумали сотрудники местной библиотеки.

Первый билборд проекта находится на центральной улице Очера
Первый билборд проекта находится на центральной улице Очера

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В Очере Пермского края появился необычный билборд. На нем размещены фотографии военных, принимавших участие в разных конфликтах: Великой Отечественной, Чеченской, Афганской войнах и спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Очерского городского округа Алексей Солодников. «Основа стенда — карта Очерского городского округа, и на ее фоне размещены портреты наших мужчин, защитников Родины, тех, кем мы гордимся, о ком помним, кого ценим и уважаем. На стенде имеется куар-код — при наведении на него любой желающий может узнать информацию о тех героях, чьи портреты есть на стенде. Это и известные земляки, участники Великой Отечественной войны, и наши современники — участники боевых действий в Афганистане, Чечне, в специальной военной операции на Украине», — написал Солодников в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, стенд первый, но не последний. Проект «Очер. Время героев» придумали сотрудники местной библиотеки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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