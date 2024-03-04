В Пермском крае фото бойцов СВО разместили на одном билборде с воинами ВОВ. Фото

05 марта 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

К лету пустые билборды могут стать частью патриотического проекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Очере Пермского края появился необычный билборд. На нем размещены фотографии военных, принимавших участие в разных конфликтах: Великой Отечественной, Чеченской, Афганской войнах и спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Очерского городского округа Алексей Солодников. «Основа стенда — карта Очерского городского округа, и на ее фоне размещены портреты наших мужчин, защитников Родины, тех, кем мы гордимся, о ком помним, кого ценим и уважаем. На стенде имеется куар-код — при наведении на него любой желающий может узнать информацию о тех героях, чьи портреты есть на стенде. Это и известные земляки, участники Великой Отечественной войны, и наши современники — участники боевых действий в Афганистане, Чечне, в специальной военной операции на Украине», — написал Солодников в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, стенд первый, но не последний. Проект «Очер. Время героев» придумали сотрудники местной библиотеки. Первый билборд проекта находится на центральной улице Очера Алексей Солодников в ВК https://vk.com/id13341338

В Очере Пермского края появился необычный билборд. На нем размещены фотографии военных, принимавших участие в разных конфликтах: Великой Отечественной, Чеченской, Афганской войнах и спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Очерского городского округа Алексей Солодников. «Основа стенда — карта Очерского городского округа, и на ее фоне размещены портреты наших мужчин, защитников Родины, тех, кем мы гордимся, о ком помним, кого ценим и уважаем. На стенде имеется куар-код — при наведении на него любой желающий может узнать информацию о тех героях, чьи портреты есть на стенде. Это и известные земляки, участники Великой Отечественной войны, и наши современники — участники боевых действий в Афганистане, Чечне, в специальной военной операции на Украине», — написал Солодников в соцсети «ВКонтакте». По словам главы округа, стенд первый, но не последний. Проект «Очер. Время героев» придумали сотрудники местной библиотеки.