В Очере Пермского края появился необычный билборд. На нем размещены фотографии военных, принимавших участие в разных конфликтах: Великой Отечественной, Чеченской, Афганской войнах и спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Очерского городского округа Алексей Солодников.
«Основа стенда — карта Очерского городского округа, и на ее фоне размещены портреты наших мужчин, защитников Родины, тех, кем мы гордимся, о ком помним, кого ценим и уважаем. На стенде имеется куар-код — при наведении на него любой желающий может узнать информацию о тех героях, чьи портреты есть на стенде. Это и известные земляки, участники Великой Отечественной войны, и наши современники — участники боевых действий в Афганистане, Чечне, в специальной военной операции на Украине», — написал Солодников в соцсети «ВКонтакте».
По словам главы округа, стенд первый, но не последний. Проект «Очер. Время героев» придумали сотрудники местной библиотеки.
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