В Перми четверо школьников избили первоклассника

05 марта 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

После случившегося первоклассник боится выходить на улицу, заявил отец избитого ребенка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Орджоникидзевском районе Перми четверо учащихся школы №37 избили первоклассника. Родители ученика уже обратились в полицию. «4 марта четверо мальчиков избили первоклассника на территории школы №37. Мальчика ударили по лицу, животу, ногам, кроме того, нападающие шли за ним до дома по улице Вильямса, при этом продолжали пинать его. Ребенок не смог позвонить родителям, он был испуган, плакал, у него болела и кружилась голова», — пишет Properm. Отец ребенка Артур Акманаев рассказал интернет-изданию, что после случившегося обратился к директору школы Татьяне Мухатаевой, но она оказалась «не заинтересована в решении проблемы». Родители немедленно вызвали полицию и скорую. По словам Акманаева, у ребенка была разбита губа и порвана куртка. Сейчас он боится один выходить на улицу. В администрации Перми Properm сообщили, администрация школы уже провела служебное расследование. По информации мэрии, между детьми произошел словесный конфликт. После окончания уроков «в отместку за обзывательства» первоклассника «толкнули и несколько раз пнули». По данным департамента образования Перми, травм у ребенка не зафиксировано, он посещает уроки. 5 марта в школе состоялся совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Отцу ребенка предложено подождать результатов расследования, которое проведет полиция. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Орджоникидзевском районе Перми четверо учащихся школы №37 избили первоклассника. Родители ученика уже обратились в полицию. «4 марта четверо мальчиков избили первоклассника на территории школы №37. Мальчика ударили по лицу, животу, ногам, кроме того, нападающие шли за ним до дома по улице Вильямса, при этом продолжали пинать его. Ребенок не смог позвонить родителям, он был испуган, плакал, у него болела и кружилась голова», — пишет Properm. Отец ребенка Артур Акманаев рассказал интернет-изданию, что после случившегося обратился к директору школы Татьяне Мухатаевой, но она оказалась «не заинтересована в решении проблемы». Родители немедленно вызвали полицию и скорую. По словам Акманаева, у ребенка была разбита губа и порвана куртка. Сейчас он боится один выходить на улицу. В администрации Перми Properm сообщили, администрация школы уже провела служебное расследование. По информации мэрии, между детьми произошел словесный конфликт. После окончания уроков «в отместку за обзывательства» первоклассника «толкнули и несколько раз пнули». По данным департамента образования Перми, травм у ребенка не зафиксировано, он посещает уроки. 5 марта в школе состоялся совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Отцу ребенка предложено подождать результатов расследования, которое проведет полиция.