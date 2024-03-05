Путин раскрыл, как лично повлиял на продажи российского мороженого в Китае

Путин: продажи мороженого из РФ в Китае выросли после встречи с Си Цзиньпином
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Продажи российского мороженного в Китай увеличились, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении продаж российского мороженого в Китае после того, как он угостил этим десертом китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом лидер РФ рассказал в рамках встречи с представителями аграрного сектора.

«Я своего друга председателя Си Цзиньпина угощал нашим мороженым. Там [в Китае], по-моему, возросли продажи нашего мороженого», — отметил Путин, его слова приводит РИА Новости. Производители мороженого, присутствующие на встрече, подтвердили информацию о росте интереса к продуктам из РФ.

Популярность российского мороженого в Китае получила толчок благодаря дипломатическому жесту Путина. Генеральный директор «Кореновского молочно-консервного комбината» Игорь Московцев отмечал, что их продукт «Коровка из Кореновки» стал востребован в КНР после того, как Путин подарил его Си Цзиньпину на одном из официальных мероприятий.

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Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении продаж российского мороженого в Китае после того, как он угостил этим десертом китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом лидер РФ рассказал в рамках встречи с представителями аграрного сектора. «Я своего друга председателя Си Цзиньпина угощал нашим мороженым. Там [в Китае], по-моему, возросли продажи нашего мороженого», — отметил Путин, его слова приводит РИА Новости. Производители мороженого, присутствующие на встрече, подтвердили информацию о росте интереса к продуктам из РФ. Популярность российского мороженого в Китае получила толчок благодаря дипломатическому жесту Путина. Генеральный директор «Кореновского молочно-консервного комбината» Игорь Московцев отмечал, что их продукт «Коровка из Кореновки» стал востребован в КНР после того, как Путин подарил его Си Цзиньпину на одном из официальных мероприятий.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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