Путин раскрыл, как лично повлиял на продажи российского мороженого в Китае

Путин: продажи мороженого из РФ в Китае выросли после встречи с Си Цзиньпином

05 марта 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Продажи российского мороженного в Китай увеличились, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении продаж российского мороженого в Китае после того, как он угостил этим десертом китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом лидер РФ рассказал в рамках встречи с представителями аграрного сектора. «Я своего друга председателя Си Цзиньпина угощал нашим мороженым. Там [в Китае], по-моему, возросли продажи нашего мороженого», — отметил Путин, его слова приводит РИА Новости. Производители мороженого, присутствующие на встрече, подтвердили информацию о росте интереса к продуктам из РФ. Популярность российского мороженого в Китае получила толчок благодаря дипломатическому жесту Путина. Генеральный директор «Кореновского молочно-консервного комбината» Игорь Московцев отмечал, что их продукт «Коровка из Кореновки» стал востребован в КНР после того, как Путин подарил его Си Цзиньпину на одном из официальных мероприятий.

Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении продаж российского мороженого в Китае после того, как он угостил этим десертом китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом лидер РФ рассказал в рамках встречи с представителями аграрного сектора. «Я своего друга председателя Си Цзиньпина угощал нашим мороженым. Там [в Китае], по-моему, возросли продажи нашего мороженого», — отметил Путин, его слова приводит РИА Новости. Производители мороженого, присутствующие на встрече, подтвердили информацию о росте интереса к продуктам из РФ. Популярность российского мороженого в Китае получила толчок благодаря дипломатическому жесту Путина. Генеральный директор «Кореновского молочно-консервного комбината» Игорь Московцев отмечал, что их продукт «Коровка из Кореновки» стал востребован в КНР после того, как Путин подарил его Си Цзиньпину на одном из официальных мероприятий.