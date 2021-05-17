Путин популяризовал в КНР известный бренд российского мороженого

Оно очень понравилось китайским представителям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мороженое «Кореновского молочно-консервного комбината» («Коровка из Кореновки») стало очень популярным в Китайской народной республике благодаря тому, что президент РФ Владимир Путин на одном из мероприятий подарил его председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь Московцев.

«Мы мороженым занимаемся с 2011 года, еще молодые производители на этом рынке. Но бренд „любимое мороженое Путина“ использовали за нас. Через какое-то время (после встречи с председателем КНР, — прим. URA.RU) в Краснодарский край приехала делегация из КНР, они неожиданно попросили краевую администрацию показать им наш комбинат. А их первый вопрос был: почему нашему президенту подарили ваше мороженое?», — заявил он РИА «Новости».

Сообщается также, что представители Китайской народной республики осмотрели производство, а когда им дали то самое мороженое в стаканчике, «они обрадовались, сразу разобрали стаканчики и начали пробовать». Московцев отметил, что производство российского мороженого теперь активно налажено в Китае, но пожаловался на частую подделку продукции.