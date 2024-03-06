Ревдинские врачи отдали родственникам тело чужой бабушки

Бабушка семьи, которой передали тело другой женщины, оказалась жива Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ревдинской городской больнице (Свердловская область) перепутали двух пациенток палаты интенсивной терапии. Пенсионерки в тяжелом состоянии поступили в одно время, одна из них умерла от осложнений, после чего ее тело передали чужим родственникам. Ошибка вскрылась только на похоронах, рассказала внучка пенсионерки.

«Гроб привезли примерно в 08:45 [25 февраля]… Выходят родители, растерянные, руками машут: в гробу другой человек, что делать? Никто не мог поверить, что такое возможно, нам даже говорили: мол, вы что, бабушку свою не узнаете?» — рассказала внучка пенсионерки порталу «Ревда-инфо».

После родственники пошли в морг, однако не нашли там тело своей бабушки. Пропавшую пенсионерку обнаружила внучка в отделении неврологии. «Говорю: а там-то кто, за ширмой, можно я посмотрю? Мне: Житникова, Раиса (имя женщины, тело которой ранее отдали чужим родственникам — прим. URA.RU). Я все-таки уговорила их разрешить мне на лицо взглянуть. А это моя бабушка: глаз левый открыла и рукой ко мне тянется», — рассказала внучка.

Тело погибшей пенсионерки вернули в морг, после чего похоронили. По информации портала, родственники обеих женщин обратились в полицию, откуда материалы передали в следственный отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Ревдинской городской больницы. На момент публикации новости ответ получить не удалось.