Явка на выборах свердловского губернатора в первый день перевалила за 20%.

Явка на выборах свердловского губернатора перевалила за 20%
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

На выборах губернатора Свердловской области явка на 20:00 часов 12 сентября составила 21,77%. Данные опубликовал областной избирком в telegram-канале.

Явка в Екатеринбурге к вечеру первого дня составила 18,18%. По состоянию на 15:00 часов проголосовавших было 529 019 человек, из них 83 540 человек — жители Екатеринбурга. Количество проголосовавших к вечеру первого дня пока не уточняется, но избирком готовил три миллиона бюллетеней — это около 90% от численности избирателей. Для сравнения, на выборах губернатора в 2022 году, которые проходили в один день — 11 сентября, явка была 28,47%.

Самая высокая явка по итогу первой половины дня была в ЗАТО Свободный — 34,48% (1859 проголосовавших), Таборах — 30,73% (676), Пелыме — 29,95% (558), Камышлове 29,7% (4902) и Уральском — 29,58% (439). Это данные с учетом дистанционно-электронного голосования. 

Рейтинг городов аутсайдеров выглядел так: Арамиль — 6,56% (1054 проголосовавших), Первоуральск — 7,7% (7738), Полевской — 8,17% (4289), Белоярка — 9,16% (3082) и Сысерть — 9,08% (4835).

Голосование проходит 12-14 сентября. В нем участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За первым днем голосования URA.RU следило в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.

