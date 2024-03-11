В Кремле заявили о повышенной активности ВСУ в преддверие выборов в РФ

В Кремле отметили повышенную активность со стороны ВСУ, которые резко нарастили количество попыток атаковать российские регионы беспилотниками. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, средства ПВО работают по ликвидации угроз.
«Да, наблюдается повышенная активность. Работают наши средства ПВО, наши военные», — отметил Песков, но за подробными комментариями рекомендовал обратиться в Минобороны.
На прошлой неделе резко возросло количество попыток со стороны ВСУ атаковать беспилотниками объекты на территории России. Кроме того, стали распространяться сообщения о готовящихся терактах. Высказываются мнения, что это связано с желанием Киева и Запада внести панику в преддверие президентских выборов в России.
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