В Кремле заявили о повышенной активности ВСУ в преддверие выборов в РФ

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле заявили о повышенной активности ВСУ в преддверие выборов в РФ Фото:
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В Кремле отметили повышенную активность со стороны ВСУ, которые резко нарастили количество попыток атаковать российские регионы беспилотниками. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, средства ПВО работают по ликвидации угроз.

«Да, наблюдается повышенная активность. Работают наши средства ПВО, наши военные», — отметил Песков, но за подробными комментариями рекомендовал обратиться в Минобороны.

На прошлой неделе резко возросло количество попыток со стороны ВСУ атаковать беспилотниками объекты на территории России. Кроме того, стали распространяться сообщения о готовящихся терактах. Высказываются мнения, что это связано с желанием Киева и Запада внести панику в преддверие президентских выборов в России.

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В Кремле отметили повышенную активность со стороны ВСУ, которые резко нарастили количество попыток атаковать российские регионы беспилотниками. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, средства ПВО работают по ликвидации угроз. «Да, наблюдается повышенная активность. Работают наши средства ПВО, наши военные», — отметил Песков, но за подробными комментариями рекомендовал обратиться в Минобороны. На прошлой неделе резко возросло количество попыток со стороны ВСУ атаковать беспилотниками объекты на территории России. Кроме того, стали распространяться сообщения о готовящихся терактах. Высказываются мнения, что это связано с желанием Киева и Запада внести панику в преддверие президентских выборов в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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