В Кремле заявили о повышенной активности ВСУ в преддверие выборов в РФ

11 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили о повышенной активности ВСУ в преддверие выборов в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле отметили повышенную активность со стороны ВСУ, которые резко нарастили количество попыток атаковать российские регионы беспилотниками. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, средства ПВО работают по ликвидации угроз. «Да, наблюдается повышенная активность. Работают наши средства ПВО, наши военные», — отметил Песков, но за подробными комментариями рекомендовал обратиться в Минобороны. На прошлой неделе резко возросло количество попыток со стороны ВСУ атаковать беспилотниками объекты на территории России. Кроме того, стали распространяться сообщения о готовящихся терактах. Высказываются мнения, что это связано с желанием Киева и Запада внести панику в преддверие президентских выборов в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле отметили повышенную активность со стороны ВСУ, которые резко нарастили количество попыток атаковать российские регионы беспилотниками. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, средства ПВО работают по ликвидации угроз. «Да, наблюдается повышенная активность. Работают наши средства ПВО, наши военные», — отметил Песков, но за подробными комментариями рекомендовал обратиться в Минобороны. На прошлой неделе резко возросло количество попыток со стороны ВСУ атаковать беспилотниками объекты на территории России. Кроме того, стали распространяться сообщения о готовящихся терактах. Высказываются мнения, что это связано с желанием Киева и Запада внести панику в преддверие президентских выборов в России.