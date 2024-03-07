В России вновь запретили вывозить семена рапса

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз семян рапса. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, появилось на сайте кабмина.
«Введение временного запрета на экспорт семян рапса необходимо для обеспечения загрузки отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, и снабжения отрасли животноводства продуктами переработки этой культуры», —
Решение о запрете является продолжением ранее действовавших ограничений на экспорт рапса, которые были установлены с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Однако запрет не распространяется на вывоз рапса в страны-члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию, а также на семена рапса, экспортируемые по межправительственным соглашениям и в целях оказания гуманитарной помощи.
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