07 марта 2024

В России вновь запретили вывозить семена рапса

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, урожай, зерно, фураж
Семена рапса запретили вывозить до 31 августа Фото:

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз семян рапса. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, появилось на сайте кабмина.

«Введение временного запрета на экспорт семян рапса необходимо для обеспечения загрузки отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, и снабжения отрасли животноводства продуктами переработки этой культуры», — указано в сообщении telegram-канала правительства. Ограничение введено до 31 августа.

Решение о запрете является продолжением ранее действовавших ограничений на экспорт рапса, которые были установлены с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Однако запрет не распространяется на вывоз рапса в страны-члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию, а также на семена рапса, экспортируемые по межправительственным соглашениям и в целях оказания гуманитарной помощи.

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Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз семян рапса. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, появилось на сайте кабмина. «Введение временного запрета на экспорт семян рапса необходимо для обеспечения загрузки отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, и снабжения отрасли животноводства продуктами переработки этой культуры», — указано в сообщении telegram-канала правительства. Ограничение введено до 31 августа. Решение о запрете является продолжением ранее действовавших ограничений на экспорт рапса, которые были установлены с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Однако запрет не распространяется на вывоз рапса в страны-члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию, а также на семена рапса, экспортируемые по межправительственным соглашениям и в целях оказания гуманитарной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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