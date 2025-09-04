Племянник иноагента Галкина сбежал из России

Сын старшего брата комика Максима Галкина (признан иноагентом на территории РФ) покинул Россию через 4 дня после начала спецоперации. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«Племянник Максима Галкина с военной специальностью покинул Россию спустя 4 дня после начала СВО», — указано в telegram-канале Shot. Отмечается, что 27-летний Никита Галкин изначально переехал в Сербию, а потом перебрался в Сербию. Там он снимал трехкомнатную квартиру за 60 евро в день с личным бассейном и террасой.
Сам племянник артиста ранее прошел службу в автомобильных войсках в военном училище в Воронежской области. В 2017 году к нему на присягу приезжал сам комик.
Сам Максим Галкин также покинул страну вместе с семьей и проживает за рубежом. В прошлом году он попал в ДТП в латвийском городе Юрмала, где получил травмы руки. Супруги Галкин и Пугачева владеют недвижимостью на Кипре и проводят там время с детьми.
*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр лиц, выполняющих функции иноагента
