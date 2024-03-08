08 марта 2024

Неизвестные устроили потасовку в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
О причинах конфликта и пострадавших в потасовке неизвестно Фото:

В Екатеринбурге в ночь с 8 на 9 марта неизвестные устроили потасовку у бар-клуба Chili. Информация об этом появилась в сети.

«Иди асфальт скреби! Стоять! Сюда иди!», — перемежая матом кричит один из мужчин на видео, опубликованном в telegram-канале «Бандитский центр». На кадрах заметно, как у одного из участников во время потасовки выпал протез руки.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге в ночь с 8 на 9 марта неизвестные устроили потасовку у бар-клуба Chili. Информация об этом появилась в сети. «Иди асфальт скреби! Стоять! Сюда иди!», — перемежая матом кричит один из мужчин на видео, опубликованном в telegram-канале «Бандитский центр». На кадрах заметно, как у одного из участников во время потасовки выпал протез руки. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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