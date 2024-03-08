О причинах конфликта и пострадавших в потасовке неизвестно
В Екатеринбурге в ночь с 8 на 9 марта неизвестные устроили потасовку у бар-клуба Chili. Информация об этом появилась в сети.
«Иди асфальт скреби! Стоять! Сюда иди!», — перемежая матом кричит один из мужчин на видео, опубликованном в telegram-канале «Бандитский центр». На кадрах заметно, как у одного из участников во время потасовки выпал протез руки.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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