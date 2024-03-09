09 марта 2024

Российские разведчики обнаружили иностранных наемников под Авдеевкой

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, спецназ,  stock
Российские разведчики работают под Авдеевкой Фото:
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Разведчики ВС РФ зафиксировали группу иностранных наемников под Авдеевкой. Известно, что речь идет о поселках Тоненькое и Орловка. Информацию передает советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС. По информации Кимаковского, речь идет о наемниках из Грузии и Польши.

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Разведчики ВС РФ зафиксировали группу иностранных наемников под Авдеевкой. Известно, что речь идет о поселках Тоненькое и Орловка. Информацию передает советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. «Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС. По информации Кимаковского, речь идет о наемниках из Грузии и Польши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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