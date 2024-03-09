Российские разведчики обнаружили иностранных наемников под Авдеевкой

Российские разведчики работают под Авдеевкой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Разведчики ВС РФ зафиксировали группу иностранных наемников под Авдеевкой. Известно, что речь идет о поселках Тоненькое и Орловка. Информацию передает советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС. По информации Кимаковского, речь идет о наемниках из Грузии и Польши.
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