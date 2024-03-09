Российские разведчики обнаружили иностранных наемников под Авдеевкой

10 марта 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Российские разведчики работают под Авдеевкой Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведчики ВС РФ зафиксировали группу иностранных наемников под Авдеевкой. Известно, что речь идет о поселках Тоненькое и Орловка. Информацию передает советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. «Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС. По информации Кимаковского, речь идет о наемниках из Грузии и Польши.

Разведчики ВС РФ зафиксировали группу иностранных наемников под Авдеевкой. Известно, что речь идет о поселках Тоненькое и Орловка. Информацию передает советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. «Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС. По информации Кимаковского, речь идет о наемниках из Грузии и Польши.