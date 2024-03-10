Небо над Петербургом закрыли из-за беспилотника

Беспилотник уничтожен в Тосненском районе Ленинградской области
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, су24, военный самолет, истребитель, парад, ввс рф
План «Ковер» над небом Санкт-Петербурга снят, он был введен из-за вражеского БПЛА Фото:

В Санкт-Петербурге введен план «Ковер» по причине обнаружения украинского беспилотника в Ленинградской области. Он был оперативно уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

«Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен [украинский] БПЛА. Был введен режим закрытия воздушного пространства», — подчеркнул Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. В РИА Новости добавили, что ограничение на перелет самолетов были сняты.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурге «Пулково» был введен план «Ковер». Он предполагал закрытие воздушного пространства.

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В Санкт-Петербурге введен план «Ковер» по причине обнаружения украинского беспилотника в Ленинградской области. Он был оперативно уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. «Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен [украинский] БПЛА. Был введен режим закрытия воздушного пространства», — подчеркнул Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. В РИА Новости добавили, что ограничение на перелет самолетов были сняты. Ранее в аэропорту Санкт-Петербурге «Пулково» был введен план «Ковер». Он предполагал закрытие воздушного пространства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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