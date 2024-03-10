Происшествия Небо над Петербургом закрыли из-за беспилотника Беспилотник уничтожен в Тосненском районе Ленинградской области 10 марта 2024 в 20:29 Размер текста - 17 + План «Ковер» над небом Санкт-Петербурга снят, он был введен из-за вражеского БПЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге введен план «Ковер» по причине обнаружения украинского беспилотника в Ленинградской области. Он был оперативно уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. «Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен [украинский] БПЛА. Был введен режим закрытия воздушного пространства», — подчеркнул Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. В РИА Новости добавили, что ограничение на перелет самолетов были сняты. Ранее в аэропорту Санкт-Петербурге «Пулково» был введен план «Ковер». Он предполагал закрытие воздушного пространства. В Санкт-Петербурге введен план «Ковер» по причине обнаружения украинского беспилотника в Ленинградской области. Он был оперативно уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. «Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен [украинский] БПЛА. Был введен режим закрытия воздушного пространства», — подчеркнул Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. В РИА Новости добавили, что ограничение на перелет самолетов были сняты. Ранее в аэропорту Санкт-Петербурге «Пулково» был введен план «Ковер». Он предполагал закрытие воздушного пространства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям