Небо над Петербургом закрыли из-за беспилотника

В Санкт-Петербурге введен план «Ковер» по причине обнаружения украинского беспилотника в Ленинградской области. Он был оперативно уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.
«Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен [украинский] БПЛА. Был введен режим закрытия воздушного пространства», — подчеркнул Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. В РИА Новости добавили, что ограничение на перелет самолетов были сняты.
Ранее в аэропорту Санкт-Петербурге «Пулково» был введен план «Ковер». Он предполагал закрытие воздушного пространства.
В Санкт-Петербурге введен план «Ковер» по причине обнаружения украинского беспилотника в Ленинградской области. Он был оперативно уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. «Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен [украинский] БПЛА. Был введен режим закрытия воздушного пространства», — подчеркнул Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. В РИА Новости добавили, что ограничение на перелет самолетов были сняты. Ранее в аэропорту Санкт-Петербурге «Пулково» был введен план «Ковер». Он предполагал закрытие воздушного пространства.