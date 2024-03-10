Челябинский губернатор Текслер встретился с патриархом Кириллом. Фото

11 марта 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер доложил патриарху Кириллу о строительстве и реконструкции церквей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провели рабочую встречу. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. «Состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и главой Челябинской митрополии митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Встреча прошла в храме Христа Спасителя в Москве». — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества правительства региона и южноуральской епархии. Также в ходе встречи патриарх и губернатор обсудили ход строительства кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске, реконструкцию Свято-Троицкого кафедрального собора в Троицке и готовность к открытию храма в честь святой великомученицы Варвары в Пласте. Кроме того, Текслер принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, а также в рукоположении архимандрита Павла во епископа Троицкого и Южноуральского. Губернатор встретился с патриархом в храме Христа Спасителя Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провели рабочую встречу. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. «Состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и главой Челябинской митрополии митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Встреча прошла в храме Христа Спасителя в Москве». — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества правительства региона и южноуральской епархии. Также в ходе встречи патриарх и губернатор обсудили ход строительства кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске, реконструкцию Свято-Троицкого кафедрального собора в Троицке и готовность к открытию храма в честь святой великомученицы Варвары в Пласте. Кроме того, Текслер принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, а также в рукоположении архимандрита Павла во епископа Троицкого и Южноуральского.