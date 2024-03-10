10 марта 2024

Челябинский губернатор Текслер встретился с патриархом Кириллом. Фото

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Кирилл патриарх Московский Архив 2010 Челябинск, патриарх кирилл, посох, рпц
Алексей Текслер доложил патриарху Кириллу о строительстве и реконструкции церквей Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провели рабочую встречу. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и главой Челябинской митрополии митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Встреча прошла в храме Христа Спасителя в Москве». — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества правительства региона и южноуральской епархии. Также в ходе встречи патриарх и губернатор обсудили ход строительства кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске, реконструкцию Свято-Троицкого кафедрального собора в Троицке и готовность к открытию храма в честь святой великомученицы Варвары в Пласте. Кроме того, Текслер принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, а также в рукоположении архимандрита Павла во епископа Троицкого и Южноуральского.

Губернатор встретился с патриархом в храме Христа Спасителя
Губернатор встретился с патриархом в храме Христа Спасителя
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провели рабочую встречу. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. «Состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и главой Челябинской митрополии митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Встреча прошла в храме Христа Спасителя в Москве». — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества правительства региона и южноуральской епархии. Также в ходе встречи патриарх и губернатор обсудили ход строительства кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске, реконструкцию Свято-Троицкого кафедрального собора в Троицке и готовность к открытию храма в честь святой великомученицы Варвары в Пласте. Кроме того, Текслер принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, а также в рукоположении архимандрита Павла во епископа Троицкого и Южноуральского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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