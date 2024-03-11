Самую толстую собаку в ХМАО посадят на диету. Фото

11 марта 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Самой толстой собаке в Югре помогут спастись от ожирения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) Благотворительный фонд «Траектория Надежды» решил помочь самой толстой собаке в ХМАО спастись от ожирения. Собаку по кличке Тумбочка заметили на крыльце магазина «Магнит» в поселке Каркатеевы Нефтеюганского района. Ветеринары осмотрели ее и порекомендовали назначить диетическое питание. «Недавно в социальных сетях мы увидели новость про собаку с ожирением. Тогда „Магнит“ предложил нам сотрудничать в деле спасения собаки. Было проделано большое количество работы, начиная с поиска самой собаки. Далее был поиск ветеринарной клиники, готовой по всем требованиям провести осмотр в один день», — говорится в сообщении, опубликованном в группе благотворительного фонда в соцсети «Вконтакте».



В итоге 70-килограммовую собаку осмотрели специалисты. Кроме ожирения, патологий не обнаружено. «Было проведено УЗИ ЖКТ, взяты анализы крови. Все органы в порядке, нет никаких аномалий, помимо ожирения. В планах — назначить диетическое питание, рекомендованное ветеринарами», — добавили в благотворительном фонде.



Бездомная собака из поселка Каркатеевы стала популярна в интернете после того, как прохожий снял ее на видео у «Магнита». Ролик завирусился в сети. Как выяснилось, жители Нефтеюганского района прозвали собаку Тумбочкой и часто подкармливали ее. Компания-ретейлер вместе с благотворительным фондом захотела спасти животное от ожирения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Благотворительный фонд «Траектория Надежды» решил помочь самой толстой собаке в ХМАО спастись от ожирения. Собаку по кличке Тумбочка заметили на крыльце магазина «Магнит» в поселке Каркатеевы Нефтеюганского района. Ветеринары осмотрели ее и порекомендовали назначить диетическое питание. «Недавно в социальных сетях мы увидели новость про собаку с ожирением. Тогда „Магнит“ предложил нам сотрудничать в деле спасения собаки. Было проделано большое количество работы, начиная с поиска самой собаки. Далее был поиск ветеринарной клиники, готовой по всем требованиям провести осмотр в один день», — говорится в сообщении, опубликованном в группе благотворительного фонда в соцсети «Вконтакте». В итоге 70-килограммовую собаку осмотрели специалисты. Кроме ожирения, патологий не обнаружено. «Было проведено УЗИ ЖКТ, взяты анализы крови. Все органы в порядке, нет никаких аномалий, помимо ожирения. В планах — назначить диетическое питание, рекомендованное ветеринарами», — добавили в благотворительном фонде. Бездомная собака из поселка Каркатеевы стала популярна в интернете после того, как прохожий снял ее на видео у «Магнита». Ролик завирусился в сети. Как выяснилось, жители Нефтеюганского района прозвали собаку Тумбочкой и часто подкармливали ее. Компания-ретейлер вместе с благотворительным фондом захотела спасти животное от ожирения.